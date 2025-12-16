خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:

٣ حساب غیرمتعارف با تراکنش بیش از ٢۶ همت مسدودشد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب هایی با تراکنش‌های غیر متعارف خبر داد و گفت: حساب ٣ جوان با تراکنش بیش از ٢۶ همت در مدت زمان کوتاه، مسدود شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش‌هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده‌اند.

به گفته وی، نفر اول فردی 24 ساله با 11 حساب بانکی و گردش مالی حدود 13 همت بوده است. نفر دوم 33 ساله با 21 حساب بانکی و تراکنش حدود 8 همت و نفر سوم 28 ساله با 13 حساب بانکی و گردش مالی 5.2 همت شناسایی شده‌اند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیب‌بودن» الگوی تراکنش‌های این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معامله‌گران ارزی مرتبط با این حساب‌ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.

به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، به‌ویژه استفاده از حساب‌های متعدد و اجاره‌ای در حال پایش مستمر است و گزارش‌های تکمیلی از ابعاد این پرونده‌ها به‌زودی منتشر خواهد شد.

 

