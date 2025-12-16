اقدامات نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۲ آذرماه آغاز شده است
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال بخشنامهای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها، بر اجرای جدی اقدامات نظارتی ویژه «شب یلدا» تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدابراهیم امینیان، مدیر کل حوزه مدیر عامل و هماهنگی امور استان های سازمان حمایت گفت: پیرو تاکیدات قبلی این سازمان و «دستور معاون اول رئیسجمهور» طی بخشنامه به مدیران صمت استان ها برخورد قاطع با فروشندگان متخلف در آستانه شب یلدا را درخواست نمود.
مدیر کل حوزه مدیر عامل و هماهنگی امور استان ها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان داشت: طی ابلاغ دستور معاون اول رییس جمهور به نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی جهت برخورد قاطع با فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمیکنند، طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه در چارچوب «کارگروه اقدام مشترک» و با هدف حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمتها در آستانه شب یلدا اجرا خواهد شد
امینیان افزود: کالاهای اساسی مورد توجه این نظارتها شامل انواع آجیل، میوه و شیرینی است و این نظارت ها با طرحهای تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی از ۲۲ آذر و نیز «نمایشگاه به وسعت ایران» اتاق اصناف ایران از ۲۵ آذر همراه شده است.
وی تاکید کرد: مدیران کل استانها موظفند گزارش تصمیمات و اقدامات اجرایی خود را حداکثر تا سوم دیماه به معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت ارسال کنند.