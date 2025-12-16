به گزارش ایلنا از وزارت نیرو،‌ عباس علی آبادی روز سه شنبه در همایش «نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج‌بار سال ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی برای اوج‌بار تابستان ۱۴۰۵» با بیان اینکه برنامه‌ای جامع برای تأمین پایدار آب و برق در تابستان ۱۴۰۵ تدوین شده است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی وزارت نیرو افزایش پایداری شبکه آب و برق از طریق برنامه‌محوری و اصلاح ساختارهاست. در این مسیر، جذاب‌سازی فضای کسب‌وکار در صنعت آب و برق به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه علمی کشور ادامه داد: ایران در تولید مقالات علمی رتبه ۱۷ جهان و در ثبت اختراعات با ثبت ۸ هزار و ۶۵۰ اختراع رتبه ۲۳ را در اختیار دارد، اما شاخص نوآوری کشور با رتبه ۱۷۰ فاصله معناداری با ظرفیت‌های علمی دارد.

وزیر نیرو افزود:، صنعت آب و برق می‌تواند با تبدیل دانش به فناوری و محصول، نقش مهمی در ارتقای شاخص نوآوری کشور ایفا کند.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: جذاب شدن این صنعت دو پیامد مهم دارد که شامل جلوگیری از مهاجرت نخبگان و حفظ سرمایه انسانی در کشور و دوم فراهم شدن زمینه بازگشت سرمایه و مشارکت بیشتر بخش خصوصی می شود.

وی خاطرنشان کرد: نبود جذابیت اقتصادی در این حوزه، پیامدهایی همچون بدهی ۵۰ میلیارد مترمکعبی به منابع آب زیرزمینی و انباشت حدود ۲ هزار همت پروژه ناتمام در صنعت آب کشور را به دنبال داشته است.

وزیر نیرو با اشاره به استقبال گسترده از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ هزار مگاوات تقاضای ساخت نیروگاه خورشیدی وجود دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است. با این حال، موفقیت در مدیریت مصرف تنها زمانی محقق می‌شود که از یک سو تولید انرژی به حداکثر ظرفیت ممکن برسد و موانعی مانند حبس تولید و مشکلات اتصال به شبکه برطرف شود و از سوی دیگر، مصرف انرژی به‌صورت جدی کنترل و کاهش یابد.

علی آبادی با ارائه آماری از روند مصرف انرژی در کشور افزود: در حالی که جمعیت ایران در دهه‌های گذشته حدود دو برابر شده، مصرف انرژی ۲۳ برابر افزایش یافته است. بخشی از این رشد به توسعه فناوری و افزایش جمعیت بازمی‌گردد، اما بخش عمده آن ناشی از الگوی نادرست مصرف است.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در سال آینده خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت مصرف شرکت ها، سختگیری‌ها افزایش خواهد یافت و عملکرد مدیران نیز به‌طور دقیق رصد می‌شود. اجازه نخواهیم داد برق به‌عنوان سرمایه‌ای ملی بدون ضابطه مصرف شود و با مشترکان پرمصرف و متخلف برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وزیر نیرو با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق افزورد: تغییر رفتار مصرفی مشترکان مستلزم تغییر رفتار ما در مدیریت و خدمت‌رسانی است. موفقیت در عبور از اوج‌بار سال‌های آینده تنها با تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مردم محقق خواهد شد.

محیط کسب و کار صنعت آب و برق جذاب شود

وزیر نیرو همچنین در مراسم تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری صنعت آب و برق گفت: محیط کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اعضای هیئت‌های علمی، دانشجویان و پژوهشگران بتوانند در آن شکوفا شوند، چرا که در چنین فضایی سرمایه‌گذاران نیز با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهند شد.

علی آبادی با تأکید بر ضرورت جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار گفت: ایجاد فضایی پویا و انگیزه‌بخش می‌تواند مانع مهاجرت نخبگان، دانشمندان و متخصصان شود و زمینه فعالیت مؤثر آنان در حل مسائل تخصصی کشور را فراهم کند.

وزیر نیرو با انتقاد از کندی روند جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار خاطرنشان کرد: باید از شرایط موجود به‌عنوان فرصتی برای ساخت آینده استفاده کنیم و با بسیج همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، مسیر دستیابی به آینده‌ای مطمئن را هموار سازیم.

علی‌آبادی همچنین بر ضرورت مسئله‌محوری در فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه تأکید کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران باید به تولید و طرح مسئله بپردازند، زیرا تنها با شناسایی دقیق مشکلات است که می‌توان به راه‌حل‌های مؤثر دست یافت. راه‌حل بسیاری از چالش‌ها در دل خود مسئله نهفته است.

وی با اشاره به جایگاه علمی ایران در سطح جهان افزود: با وجود کسب رتبه ۱۷ در تولید مقالات علمی، کشور در حوزه نوآوری و خلق علم وضعیت مطلوبی ندارد و رتبه ایران در این شاخص ۷۰ است که نیازمند توجه و اقدام جدی است.

وزیر نیرو با اشاره به دو محور اساسی «مدیریت مصرف» و «مدیریت تولید» در صنعت آب و برق و لزوم پرهیز از اتکای صرف به واردات تکنولوژی ادامه داد: انتظار می‌رود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، الزامات و ابزارهای حرکت در این مسیر را ارائه دهند. اولویت اصلی نیز باید استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی در توسعه فناوری باشد.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت ایجاد تحولات اساسی در حوزه تولید گفت: باید نهضتی فراگیر شکل گیرد تا تمامی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اجرایی کشور برای حل چالش‌ها، به‌ویژه در حوزه آب و برق، به‌کار گرفته شود.

