رئیس اتاق بازرگانی ایران:
شرایط مناسب برای بنگاههای اقتصادی ایجاد شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: لازم است شرایط مناسب اقتصادی برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز (سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار گفت: سازمان توسعه تجارت چندین ماه است که روی مسائل مربوط به حمایت از کسبوکارها کار میکند و مهلتهای خوبی نیز برای این امر در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به دنبال حمایت از فعالیتهای غیرقانونی نبوده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران همواره تلاش کرده به گونهای عمل کند که نظم اقتصادی حفظ شود زیرا ما هیچوقت علاقهمند نیستیم که نظم رفع تعهدات ارزی و برگشت ارز به کشور در شرایط سخت اقتصادی از بین برود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای بنگاههای اقتصادی، گفت: در تصمیمگیریها باید شرایط بنگاههای اقتصادی، وضعیت کشور و تنظیم نرخ ارز در نظر گرفته شود.
حسنزاده با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید بتوانند با اشتیاق بیشتر فعالیت کنند و صادرات خود را با کیفیت و مقدار بیشتر انجام دهند، ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که به بنگاهها و صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.
وی همچنین افزود: صادرکنندگان در شرایط فعلی با وجود تمام مشکلات و چالشها برای تولید و صادرات کشور تلاش میکنند و باید شرایطی فراهم شود که این زحمات با بازگشت ارز و حمایتهای اقتصادی همراه شود.