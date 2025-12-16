خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

شرایط مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود

شرایط مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود
کد خبر : 1728735
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: لازم است شرایط مناسب اقتصادی برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: سازمان توسعه تجارت چندین ماه است که روی مسائل مربوط به حمایت از کسب‌وکارها کار می‌کند و مهلت‌های خوبی نیز برای این امر در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به دنبال حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی نبوده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران همواره تلاش کرده به گونه‌ای عمل کند که نظم اقتصادی حفظ شود زیرا ما هیچ‌وقت علاقه‌مند نیستیم که نظم رفع تعهدات ارزی و برگشت ارز به کشور در شرایط سخت اقتصادی از بین برود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی، گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت کشور و تنظیم نرخ ارز در نظر گرفته شود.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید بتوانند با اشتیاق بیشتر فعالیت کنند و صادرات خود را با کیفیت و مقدار بیشتر انجام دهند، ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که به بنگاه‌ها و صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.

وی همچنین افزود: صادرکنندگان در شرایط فعلی با وجود تمام مشکلات و چالش‌ها برای تولید و صادرات کشور تلاش می‌کنند و باید شرایطی فراهم شود که این زحمات با بازگشت ارز و حمایت‌های اقتصادی همراه شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری