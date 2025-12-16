افت قیمت نفت با خوشبینی به مذاکرات صلح مسکو و کییف
قیمت نفت در پی چشمانداز مثبت مذاکرات صلح مسکو و کییف و بهدنبال آن انتظارها برای کاهش احتمالی تحریمهای نفتی علیه روسیه با کاهش روبهرو شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۲۵ آذر) در پی تقویت چشمانداز صلح روسیه و اوکراین و بهدنبال آن افزایش انتظارها برای کاهش احتمالی تحریمها، کاهش یافت و به زیانهای جلسههای معاملاتی پیشین افزود.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۳۵ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۲۱ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳۰ سنت یا ۰.۵ درصد افت، ۵۶ دلار و ۵۲ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
تحلیلگران مؤسسه مالی ایانزد (ANZ) در یادداشتی گفتند: نفت خام با افزایش نشانههایی از خوشبینی درباره توافق صلح بین روسیه و اوکراین، کاهش یافت، این خوشبینی سبب ایجاد انتظارهایی درباره لغو تحریمهای اخیر آمریکا علیه شرکتهای نفتی روسیه و افزوده شدن عرضه نفت روسیه به مازاد عرضه کنونی در بازار شد.
واشینگتن پیشنهاد داد تضمینهای امنیتی به سبک ناتو را برای کییف ارائه کند و مذاکرهکنندگان اروپایی از پیشرفت در مذاکرات روز دوشنبه (۲۴ آذر) برای پایان دادن به تنشهای روسیه و اوکراین خبر دادند، گامی بیسابقه که سبب ایجاد خوشبینی درباره نزدیکتر شدن مذاکرات به پایان درگیری شد، با این حال، توافق بر سر امتیازهای ارضی مبهم باقی ماند.
تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی (IG) در یادداشتی گفت: افزون بر این فشار، انتشار دادههای اقتصادی چین در روز دوشنبه، سبب افزایش نگرانی درباره ضعف تقاضای جهانی شد.
دادههای رسمی نشان میدهد رشد تولید در بخشهای صنعتی چین به پایینترین حد در ۱۵ ماه گذشته رسید، خردهفروشی هم در طول بحران کرونا با کُندترین سرعت خود از دسامبر ۲۰۲۲ رشد کرد.
این دادهها نگرانیهایی را ایجاد کرد که راهبرد چین برای تکیه بر صادرات با هدف جبران تقاضای ضعیف داخلی ممکن است متزلزل باشد.
ضعف اقتصادی چین بیشتر بر بخش تقاضای نفت در بزرگترین خریدار نفت خام جهان فشار میآورد، جایی که اکنون استفاده فزاینده از وسایل نقلیه برقی بر مصرف نفت فشار میآورد.
این عوامل نگرانیها درباره عرضه را پس از توقیف یک نفتکش در سواحل ونزوئلا از سوی آمریکا طی هفته گذشته خنثی کرد.
بازرگانان و تحلیلگران گفتند که مازاد ذخیرهسازیهای شناور و افزایش خرید چینیها از ونزوئلا در انتظار تحریمها نیز تاثیر این اقدام بر بازارهای جهانی را محدود میکند.