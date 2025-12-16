مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت
رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای هفته جاری و همزمان با آغاز موج سرمای فراگیر، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء در کشور روندی افزایشی داشته و از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، غلامرضا کوشکی با تأکید بر کاهش محسوس دما در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: از ابتدای هفته و همزمان با افت دما، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش یافته و روز گذشته، ۲۴ آذر به حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسید که این رقم معادل نزدیک به ۷۰ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.
وی با بیان اینکه طبق پیشبینیهای انجامشده، تداوم برودت هوا در روزهای آینده مصرف گاز را بیش از پیش افزایش میدهد، گفت: در صورت ادامه شرایط فعلی، مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری میتواند از مرز ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور کند.
رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت همراهی همگانی برای حفظ پایداری شبکه گاز کشور تصریح کرد: برای عبور ایمن از روزهای سرد پیشِرو و حفظ پایداری شبکه گاز، بهویژه در مناطق سردسیر و نقاط انتهایی شبکه، همراهی مردم از طریق مدیریت مصرف در بخشهای خانگی، تجاری، اداری، مدارس، بیمارستانها و مراکز عمومی ضروری است.