خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت

مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت
کد خبر : 1728721
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای هفته جاری و هم‌زمان با آغاز موج سرمای فراگیر، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در کشور روندی افزایشی داشته و از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، غلامرضا کوشکی با تأکید بر کاهش محسوس دما در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: از ابتدای هفته و هم‌زمان با افت دما، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش یافته و روز گذشته، ۲۴ آذر به حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسید که این رقم معادل نزدیک به ۷۰ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

وی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تداوم برودت هوا در روزهای آینده مصرف گاز را بیش از پیش افزایش می‌دهد، گفت: در صورت ادامه شرایط فعلی، مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری می‌تواند از مرز ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور کند.

رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت همراهی همگانی برای حفظ پایداری شبکه گاز کشور تصریح کرد: برای عبور ایمن از روزهای سرد پیش‌ِرو و حفظ پایداری شبکه گاز، به‌ویژه در مناطق سردسیر و نقاط انتهایی شبکه، همراهی مردم از طریق مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز عمومی ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری