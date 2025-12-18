به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر همزمان با فشار تحریم‌ها، نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی و الزامات سختگیرانه زیست‌محیطی با چالش‌های جدی مواجه بوده، برخی مجتمع‌ها توانسته‌اند از دل همین تنگناها، فرصت‌هایی برای بازآفرینی ساختار تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده خلق کنند. پتروشیمی ایلام یکی از همین نمونه‌ها است؛ مجتمعی که در یک ماه اخیر، زنجیره‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی، فناورانه و اجتماعی را به ثبت رسانده که در مجموع، تصویری متفاوت از یک بنگاه صنعتی صرف ارائه می‌دهد.

مرور اخبار رسمی، گزارش‌های تخصصی و داده‌های منتشرشده از سوی این شرکت نشان می‌دهد که پتروشیمی ایلام تنها به دنبال تداوم تولید نبوده، بلکه با رویکردی مبتنی بر بهینه‌سازی فرآیند، تغییر سبد محصولات، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و ایفای نقش فعال در مسئولیت اجتماعی، مسیر تازه‌ای از ارزش‌آفرینی را دنبال کرده است؛ مسیری که آثار آن هم در صورت‌های مالی و هم در مناسبات منطقه‌ای و زیست‌محیطی قابل مشاهده است.

از حذف یک یونیت پرهزینه و دو برابر شدن ارزش محصول گرفته تا بومی‌سازی فناوری اروپایی FFS، کاهش چشمگیر فلرینگ، عبور هوشمندانه از توقف تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه درمان و رفاه عمومی؛ پتروشیمی ایلام در یک ماه اخیر نشان داده است که چگونه می‌توان همزمان «سودآوری»، «تاب‌آوری» و «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» را در یک الگوی مدیریتی واحد جمع کرد.

حذف یونیت ۳۰؛ تصمیم جسورانه‌ای که ساختار اقتصادی SRU را متحول کرد

مهم‌ترین و اثرگذارترین اقدام پتروشیمی ایلام در هفته‌های اخیر، بهره‌برداری موفق پروژه «حذف یونیت ۳۰ و تفکیک C5+ از LPG» در واحد SRU بود؛ پروژه‌ای که پس از سال‌ها بررسی فنی و مطالعات مهندسی، سرانجام به مرحله اجرا رسید و نتایج آن فراتر از انتظار ارزیابی می‌شود.

یونیت ۳۰ به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین واحدهای SRU، با مصرف بالای یوتیلیتی، مواد شیمیایی، کاتالیست و هیدروژن، همواره فشار قابل توجهی بر ساختار هزینه‌ای مجتمع وارد می‌کرد. حذف کامل این یونیت و بازآرایی فرآیندهای شیرین‌سازی در واحدهای ۲۰ و ۴۰، نه تنها این هزینه‌ها را حذف، بلکه سبد محصولات مجتمع را نیز دگرگون کرد.

در نتیجه این اقدام، محصول کم‌ارزش C3+ ترش از چرخه تولید حذف و دو محصول LPG شیرین و C5+ شیرین جایگزین آن شد؛ محصولاتی که قیمت فروش آنها تقریباً دو برابر محصول قبلی است. توقف کامل فلرینگ C3+ در زمان خارج از سرویس بودن واحد الفین نیز، علاوه بر حفظ منابع، به حذف جرایم زیست‌محیطی و پالایشگاهی انجامید؛ دستاوردی که از منظر پایداری تولید اهمیت مضاعف دارد.

بومی‌سازی فناوری FFS؛ عبور از واردات و تولد یک دانش فنی داخلی

دومین محور برجسته عملکرد پتروشیمی ایلام در یک ماه اخیر، بومی‌سازی کامل فناوری پیشرفته Form–Fill–Seal (FFS) است؛ فناوری‌ای که سال‌ها به طور انحصاری از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد و وابستگی بالایی برای صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده بود.

طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه FFS Bagging Machine با اتکاء به توان متخصصان داخلی و رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی نظیر ATEX و CE، نه‌تنها یک موفقیت فنی محسوب می‌شود، بلکه پیام روشنی برای صنعت پتروشیمی کشور دارد؛ اینکه امکان بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته، حتی در سطح استانداردهای اروپایی، کاملاً دست‌یافتنی است.

این پروژه علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، موجب افزایش چابکی عملیاتی، دسترسی سریع‌تر به خدمات فنی، کاهش ریسک توقف تولید و انتقال ساختارمند دانش فنی شده و ظرفیت آن را دارد که در سطح هلدینگ خلیج فارس نیز توسعه یابد.

مدیریت هوشمند در روزهای سخت؛ فروش بیشتر با تولید کمتر

پتروشیمی ایلام در نیمه نخست سال جاری با حدود دو ماه توقف تولید مواجه بود؛ شرایطی که برای بسیاری از بنگاه‌ها به معنای افت فروش و کاهش درآمد است. با این حال، آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که این شرکت با تغییر استراتژی فروش و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توانسته مسیر متفاوتی را طی کند.

تحقق ۱۰۵ درصدی فروش نسبت به برنامه مصوب، رشد ۴۲ درصدی درآمد در شرایط کاهش حدود ۱۰ درصدی تناژ فروش و عبور از نگاه حجم‌محور به ارزش‌محور، نشان‌دهنده یک چرخش مدیریتی معنادار است. هم‌زمان، کاهش ۴۲ درصدی فلرینگ، اجرای پروژه‌های تصفیه پساب و بازیافت آب، نشان می‌دهد که کنترل هزینه و افزایش درآمد، بدون نادیده گرفتن الزامات زیست‌محیطی دنبال شده است.

از صنعت تا جامعه؛ مسئولیت اجتماعی به‌عنوان بخشی از هویت سازمانی

در کنار پروژه‌های فنی و اقتصادی، پتروشیمی ایلام در یک ماه اخیر حضوری پررنگ در حوزه مسئولیت اجتماعی داشته است. خرید درمانگاه چوار برای ارائه خدمات درمانی به عموم مردم، تکمیل روشنایی بلوارهای شهری، حمایت از هنرستان‌های جوار صنعت، توزیع بسته‌های آموزشی و معیشتی و مشارکت در پروژه‌های عمرانی و جاده‌سازی، بخشی از این اقدامات است.

توجه به محیط زیست از طریق کاشت درخت، پاکسازی پیرامون مجتمع و برنامه‌های آموزشی در مدارس نیز، مکمل این رویکرد بوده است. برگزاری آیین‌های فرهنگی و نشست‌های تبیینی، در کنار پیام‌های رسمی مدیریت، نشان می‌دهد که این شرکت تلاش دارد پیوند خود با جامعه محلی را فراتر از چارچوب‌های مرسوم صنعتی تعریف کند.

