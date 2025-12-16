معاون وزیر راه و شهرسازی:
٨ هزار اتوبوس کم داریم / آغاز تولید اتوبوس داخلی
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسی را با اولویت در دستور کار داریم و برای بخش اتوبوسی تفاهمنامهای با ۵ تولیدکننده داخلی برای ساخت و تولید ١٢۵٠ دستگاه اتوبوس در مدت زمان یک سال منعقد کردهایم که برای اجرای این پروژه ١۵ همت تسهیلات باید تامین شود و ارز این میزان تولیدات هم به سختی تامین شده و این یک اقدام بسیار مهمی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل اظهار داشت: براساس قوانین بالادستی و ماموریتهای سازمانی ٣٠ شاخص عملکردی را برعهده داریم و اجرای این ٣٠ شاخص را هر سال برنامه ریزی میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت در ٣٠ شاخص از شهریور ماه ١۴٠٣ تا آبان ماه امسال، گفت: ٣هزار ٨۴٨ کیلومتر احداث راههای روستایی، اصلاح ٩٧٩ نقطه حادثهخیز، جابهجایی ٨١٣ میلیون تن کالا، جابه جایی ١٨٧ میلیون نفر مسافر، ترانزیت ٢٠ میلیون و ۶٠٠ هزار تن کالا ، ساخت ٧۶ مجتمع جدید بین راهی از جمله اقدامات سازمان در دولت چهاردهم بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان راهداری در ٨ ماه گذشته ادامه داد: در ٨ ماه گذشته روشنایی ١٢۵ کیلومتر در جادههای کشور انجام شده، همچنین ١۶ میلیون تن کالای اساسی جابهجا شده و ترانزیت کالا به ١١ میلیون تن رسیدهاست.
اکبری با بیان اینکه نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در اولویت سازمان قرار دارد، افزود: ١٢٠٠ دستگاه ماشین آلات سنگین باید نوسازی شود که نوسازی ٨٠٠ دستگاه انجام شده است.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه حدود ٧ الی ٨ هزار اتوبوس کمبود داریم، تاکید کرد: ٢٠ سال است که این شرکتهای داخلی، تولیداتی نداشتند و این چرخه را راه میاندازیم. البته علاوه بر ١٢۵٠ اتوبوس داخلی ٢ هزار اتوبوس هم وارداتی خواهد بود هر چند که واردات اتوبوس هم کار سختی است.
اکبری با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل باری اظهار داشت: در تولیدات داخلی کامیون باری وضعیت بد نیست و ٢۵ هزار کامیون در کشور تولید شده و میتواند به نوسازی کمک کند اما چندین قانون در کشور وجود دارد که باعث شده عده ای به دنبال واردات رفتند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مهمترین چالش و مانع ِ نوسازی ناوگان، از رده خارج کردن کامیون های فرسوده است و باید بتوانیم ناوگان فرسوده را از چرخه خارج کنیم اما متاسفانه فعلا قانونی در این باره وجود ندارد اما یک ماه آینده آیین نامهای در این باره ابلاغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم در بخش ناوگان باری و اتوبوسی باید ١١٠ هزار نوسازی شود.