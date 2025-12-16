عملکرد فراتر از برنامه بانک کشاورزی با پرداخت ۲۵۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ این بانک موفق به پرداخت ۲۵۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب ۱۷۷ هزار فقره تسهیلات شده که از این میزان، ۱۰۹ هزار میلیارد ریال قرض الحسنه تکلیفی بوده که بیانگر تحقق بیش از ۹۶ درصدی عملکرد بانک در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی و عبور از اهداف تعیین‌شده در برخی سرفصل‌های کلیدی است.

بر اساس این گزارش، سهم عمده پرداخت‌های قرض الحسنه تکلیفی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص داشته است؛ به‌گونه‌ای که تحقق عملکرد تسهیلات ازدواج به ۱۲۷ درصد و تسهیلات فرزندآوری به ۱۳۳ درصد رسیده است.

این گزارش می افزاید: در همین راستا، بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۷ هزار میلیارد ریال و بیش از ۲۲ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

همچنین این بانک در راستای حمایت از اشتغال و تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، قریب به ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از ۱۶ هزار نفر از اقشار کم‌برخوردار پرداخت کرده است.

علاوه بر این، در سال گذشته حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی نیز توسط بانک کشاورزی به بیش از ۱۶ هزار نفر از هموطنان متقاضی اعطا شده است.

شایان ذکر است عملکرد مثبت بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه، آن هم در شرایط محدودیت منابع و چالش‌های ناشی از عدم توازن منابع و مصارف، نشان‌دهنده رویکرد متعهدانه، مسئولانه و دغدغه‌مند این بانک در حمایت از خانواده، اشتغال و معیشت آحاد جامعه است؛ رویکردی که نقش مؤثر بانک کشاورزی را در تحقق سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور برجسته می‌ سازد.

