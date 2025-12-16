نماینده شوش تاکید کرد:
ضرورت تقویت مالی بانک کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه ای
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش راهبردی بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، حمایت خود را از افزایش سرمایه این بانک اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمد کعب عمیر با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک کشاورزی میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی و توان حمایتی بانک از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی را به طور چشمگیری ارتقاء دهد، اظهار کرد: تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی، اقدامی ضروری برای پاسخگویی به نیازهای روبهرشد بخش کشاورزی و تحقق اهداف توسعهای در مناطق مختلف بهویژه استان خوزستان است.
بر اساس این گزارش، نماینده شوش با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در همراهی با کشاورزان و بهرهبرداران استان خوزستان، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از سیاستها و برنامههایی که منجر به تقویت نقش بانک کشاورزی در حمایت از تولید، اشتغال و معیشت روستاییان شود، حمایت میکند.
وی افزود: با عنایت به این موضوع که مجلس شورای اسلامی کمیسیون محور است و موضوعات تخصصی در بحث کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع و در فراکسیونهای موازی بررسی می شود، موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی، بعنوان بانک عامل بخش کشاورزی، بررسی شده و مجلس شورای اسلامی هیچ مشکلی برای قانونگذاری نداشته و در صورتی که کمیسیون کشاورزی تصویب کند، به صحن علنی مجلس راه پیدا کرده و مصوب خواهد شد.