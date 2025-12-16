خبرگزاری کار ایران
نماینده شوش تاکید کرد:

ضرورت تقویت مالی بانک کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه ای

کد خبر : 1728612
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش راهبردی بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، حمایت خود را از افزایش سرمایه این بانک اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمد کعب عمیر با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک کشاورزی می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی و توان حمایتی بانک از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی را به‌ طور چشمگیری ارتقاء دهد، اظهار کرد: تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی، اقدامی ضروری برای پاسخگویی به نیازهای رو‌به‌رشد بخش کشاورزی و تحقق اهداف توسعه‌ای در مناطق مختلف به‌ویژه استان خوزستان است.

بر اساس این گزارش، نماینده شوش با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در همراهی با کشاورزان و بهره‌برداران استان خوزستان، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که منجر به تقویت نقش بانک کشاورزی در حمایت از تولید، اشتغال و معیشت روستاییان شود، حمایت می‌کند.

وی افزود: با عنایت به این موضوع که مجلس شورای اسلامی کمیسیون محور است و موضوعات تخصصی در بحث کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع و در فراکسیون‌های موازی بررسی می شود، موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی، بعنوان بانک عامل بخش کشاورزی، بررسی شده و مجلس شورای اسلامی هیچ مشکلی برای قانون‌گذاری نداشته و در صورتی که کمیسیون کشاورزی تصویب کند، به صحن علنی مجلس راه پیدا کرده و مصوب خواهد شد.

