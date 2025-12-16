جهش ۷۶ درصدی پرداخت وامهای حمایتی بانک صادرات ایران؛ ۱۷۶ هزار نفر در ۹ ماه
پرداخت وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در سال جاری تا نیمه آذرماه سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۷۶ درصدی در تعداد و ۶۰ درصدی در مبلغ نسبت به ششماهه نخست سال، به ۱۷۶ هزار نفر و ارزشی فراتر از ۳۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، عملکرد تجمیعی این بانک از ابتدای سال جاری تا نیمه آذرماه نشان میدهد که طی این مدت، مردم سراسر کشور از خدمات متنوع وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی بهرهمند شدهاند. حجم کل تسهیلات پرداختی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به ششماهه نخست سال، از ۳۸۳ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
بر اساس دادههای منتشرشده، تعداد وامهای قرضالحسنه پرداختشده در بخشهایی نظیر ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری، اشتغالزایی و مشاغل خانگی سرپرستان خانوار، ودیعه مسکن، انواع وامهای ضروری، حمایت از زندانیان نیازمند و سایر نیازهای جامعه به ۱۴۴ هزار فقره به ارزش نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین، ۳۲ هزار فقره تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در حوزههایی از جمله مشارکت مدنی اقدام ملی مسکن، مسکن روستایی، ایثارگران و ودیعه مسکن اقدام ملی پرداخت شده است.
این در حالی است که بانک صادرات ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده بود. مقایسه این عملکرد با آمار تجمیعی تا نیمه آذرماه، نشاندهنده شتابگیری روند پرداخت تسهیلات حمایتی در ماههای پس از ششماهه نخست سال و تداوم تمرکز بانک بر ایفای تکالیف قانونی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه است.