خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهش ۷۶ درصدی پرداخت وام‌های حمایتی بانک صادرات ایران؛ ۱۷۶ هزار نفر در ۹ ماه

جهش ۷۶ درصدی پرداخت وام‌های حمایتی بانک صادرات ایران؛ ۱۷۶ هزار نفر در ۹ ماه
کد خبر : 1728559
لینک کوتاه کپی شد.

پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در سال جاری تا نیمه آذرماه سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۷۶ درصدی در تعداد و ۶۰ درصدی در مبلغ نسبت به شش‌ماهه نخست سال، به ۱۷۶ هزار نفر و ارزشی فراتر از ۳۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، عملکرد تجمیعی این بانک از ابتدای سال جاری تا نیمه آذرماه نشان می‌دهد که طی این مدت، مردم سراسر کشور از خدمات متنوع وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی بهره‌مند شده‌اند. حجم کل تسهیلات پرداختی با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به شش‌ماهه نخست سال، از ۳۸۳ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، تعداد وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت‌شده در بخش‌هایی نظیر ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری، اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی سرپرستان خانوار، ودیعه مسکن، انواع وام‌های ضروری، حمایت از زندانیان نیازمند و سایر نیازهای جامعه به ۱۴۴ هزار فقره به ارزش نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین، ۳۲ هزار فقره تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در حوزه‌هایی از جمله مشارکت مدنی اقدام ملی مسکن، مسکن روستایی، ایثارگران و ودیعه مسکن اقدام ملی پرداخت شده است.

این در حالی است که بانک صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده بود. مقایسه این عملکرد با آمار تجمیعی تا نیمه آذرماه، نشان‌دهنده شتاب‌گیری روند پرداخت تسهیلات حمایتی در ماه‌های پس از شش‌ماهه نخست سال و تداوم تمرکز بانک بر ایفای تکالیف قانونی و پاسخ‌گویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری