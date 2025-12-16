راهاندازی کارگروه ملی هوش مصنوعی در کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای نخستین بار کارگروه ملی هوش مصنوعی در کشاورزی و منابع طبیعی را راهاندازی کرد؛ اقدامی که با هدف مدیریت هوشمند تولید، منابع آبی، آفات و محصولات و در راستای توسعه کشاورزی دانشبنیان انجام شده است.
به گزارش ایلنا، وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ سازمان تات برای نخستین بار،کارگروه ملی هوش مصنوعی در کشاورزی و منابع طبیعی را راه اندازی کرده است.
این کارگروه ماموریت دارد چندین طرح ملی در زمینه های هوش مصنوعی برای مدیریت تولید، منابع آبی، آفات و محصولات،تعریف و اجرا کند.
اتخاذ چنین رویکردی از سوی سازمان تحقیقاتی نشانگر گذار عملی از پژوهش سنتی به پژوهش فناورانه و داده محور است. در سال جاری،سازمان تات اقدامات نوآورانهای درحوزه فناوریهای پیشرفته آغازکرده وتمرکز ویژهای بر هوشمندسازی کشاورزی داشته است. همچنین، تمامی مؤسسات تحقیقاتی ملی سازمان مکلف به تدوین نقشه راه و آیندهپژوهی درحوزه تخصصی خود شدهاند.
این نقشههای راه با مشارکت دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و معاونتهای اجرایی تدوین میشود و مبنای هدایت تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در حوزههایی نظیر آب، خاک، اقلیم، زراعت، باغبانی، شیلات، گلخانه و دامپروری خواهد بود. علاوه بر این، سازمان تات با محوریت معاونت زراعت این وزارت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، طرح بزرگ جهش تولید در شالیزارها را آغاز کرده است.
طرح جهش تولید در دیمزارها نیز که از سالهای پیشین پیگیری میشد، با همکاری سازمان تات ادامه یافته و نتایج مثبتی نظیر افزایش قابل توجه تولید در سالهای اخیر به همراه داشته است. در دوره مدیریتی فعلی، تمامی انتصابات بر اساس اصول شایستهسالاری، تخصصمحوری و ضابطهمندی انجام شده است. تلاش شده تا از شایستهترین نیروهای سازمان که مسیر پیشرفت حرفهای خود را بر پایه شایستگی و نه عوامل غیرحرفهای طی کردهاند، بهره گرفته شود.
ترکیب هیئت رئیسه از برترین فناوران و محققان اثربخش سازمان تشکیل شده که بسیاری از آنان به عنوان پژوهشگران برگزیده وزارت جهاد کشاورزی تقدیر شدهاند و دارای تجربیات گسترده مدیریتی در سطوح میانی و ارشد هستند.
شاخصهای علمی آنان در سامانه علمسنجی سازمان ثبت شده و میانگین شاخص علمی اعضای هیئت رئیسه فعلی به طور قابل توجهی بالاتر از دورههای پیشین است.همچنین، میانگین سنی کاهش یافته که نشاندهنده رویکرد جوانگرایی مبتنی بر تجربه، همراستا با تأکیدات مقام معظم رهبری است. ارزیابیهای داخلی نیز حاکی از افزایش محسوس رضایت پرسنل علمی، کارشناسی و پشتیبانی است.
در خصوص مدیریت اراضی سازمان، از مجموع حدود 100 هزار هکتار اراضی، بیش از 65 هزار هکتار به حوزههای آبخیزداری و اراضی غیرقابل کشت اختصاص دارد. از بخش قابل کشت، حدود 30 هزار هکتار برای تولید هستههای اولیه بذر، آزمایشهای تحقیقاتی و آیش استفاده میشود.
حدود 3 هزار هکتار نیز بر اساس قراردادهای معتبر (عمدتاً منعقدشده در دورههای پیشین) با بخش خصوصی برای تولید بذور مادری و پرورشی همکاری دارد که این قراردادها با نظارت دقیق و شفافیت بیشتر ادامه مییابد. اهداف این مشارکتها، درآمدزایی هدفمند و صیانت از کارکرد پژوهشی اراضی دولتی است و هیچگونه انحرافی از مأموریتهای حاکمیتی سازمان مشاهده نمیشود.