تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان تسهیل می‌شود

در دیدار روسای سازمان حفظ نباتات ایران و ازبکستان، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه قرنطینه گیاهی، کنترل آفات و تسهیل تجارت امن محصولات کشاورزی تأکید شد.

به گزارش ایلنا، مریم جلیلی‌مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در دیدار و گفتگو با ابراهیم ارگاشف رئیس سازمان حفظ نباتات جمهوری ازبکستان، با اشاره به اقدامات انجام شده و روند رو به رشد فعالیت‌ها در حوزه حفظ نباتات، اظهار کرد: همکاری میان سازمان‌های ملی حفظ نباتات دو کشور می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت کشاورزی و تضمین سلامت مبادلات محصولات کشاورزی ایفا کند.

وی افزود: سازمان‌های ملی حفظ نباتات با رویکردی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا تجارت کشاورزی میان کشورها به‌صورت ایمن و عاری از عوامل خسارت‌زای گیاهی انجام شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران با اشاره به نقش این سازمان در صیانت از سلامت محصولات کشاورزی و اجرای الزامات قرنطینه‌ای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های علمی، فنی و اجرایی خود را در زمینه کنترل آفات، مدیریت بهداشت گیاهی و تبادل اطلاعات تخصصی در اختیار طرف ازبکستانی قرار دهد و از تجارب و دانش تخصصی طرف ازبکستانی استفاده کند.

وی توسعه همکاری‌های ساختارمند میان دو کشور را عاملی مؤثر در رفع موانع فنی و تسهیل مبادلات تجاری محصولات کشاورزی دانست.

جلیلی‌مقدم همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و فنی، تبادل تجربیات، تقویت نظارت‌های بهداشتی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول قرنطینه گیاهی دو کشور تأکید کرد و افزود: افزایش تعاملات کارشناسی، برگزاری نشست‌های فنی مشترک و ایجاد سازوکارهای هماهنگ می‌تواند به تسهیل روند تجارت محصولات کشاورزی منجر شود.

در ادامه این نشست، ابراهیم ارگاشف رئیس سازمان حفظ نباتات جمهوری ازبکستان با اشاره به جایگاه ویژه و ممتاز سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به ازبکستان، این موضوع را نشان‌دهنده نظم، دقت و توانمندی مدیران و متخصصان سازمان حفظ نباتات ایران دانست.

وی با استقبال از دیدگاه‌های مطرح‌شده، بر ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و قرنطینه گیاهی میان دو کشور تأکید کرد.

ارگاشف همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای قرنطینه‌ای و برقراری ارتباط الکترونیکی میان سامانه‌های مرتبط دو کشور شد و تصریح کرد: توسعه همکاری‌های ساختاریافته، زمینه ارتقای سطح اعتماد و سرعت‌بخشی به مبادلات تجاری را فراهم می‌کند.

در پایان، طرفین بر استمرار گفتگوهای فنی، تقویت همکاری‌های سازمانی و تدوین برنامه‌های مشترک در حوزه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی تأکید کردند.

