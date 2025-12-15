حضور دوباره سوریه در نشست اوآپک

خبرگزاری کار ایران
سوریه برای نخستین بار پس از سقوط دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، در نشست وزیران سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت (اوآپک) در کویت شرکت کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه، روز یکشنبه (۲۳ آذر) در کنار وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوآپک در نشست وزارتی این سازمان در کویت حاضر شد، برای نخستین بار است که این کشور عربی پس از برکناری دولت بشار اسد در نشست یادشده شرکت می‌کند.

در این نشست اعضا بر تقویت همکاری کشورهای عربی در زمینه نفت، گاز و انرژی و  بررسی گزارش‌های دوره‌ای دبیرخانه سازمان متمرکز بودند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوآپک در این نشست راه‌های ارتقای کار سازمان و رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی در بخش انرژی را بررسی کردند.

آنان همچنین درباره چشم‌انداز اقدام مشترک عربی در حوزه انرژی تبادل‌نظر و بر اهمیت هماهنگی برای مقابله با چالش‌ها و افزایش ادغام میان کشورهای عضو تأکید کردند.

حضور سوریه در نشست وزارتی اوآپک پس از سال‌ها دوری نشان‌دهنده بازگشت این کشور به نقش فعال در سازمان‌های عربی پس از سقوط دولت بشار اسد است و بر تعهد دمشق به تقویت همکاری در بخش انرژی با شریکان عرب، کمک به توسعه اقتصادی و تحقق منافع مشترک تأکید دارد.

بیانیه پایانی صدوپانزدهمین نشست وزیران در کویت، تصویب پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ را تأیید و دبیرخانه کل را موظف به پیگیری ابتکارهای راهبردی برای تغییر نام رسمی این نهاد به «سازمان انرژی عرب» (AEO) کرد.

در این بیانیه همچنین بر حمایت کشورهای عضو از ابتکار سبز خاورمیانه و اجرای مفهوم اقتصاد چرخشی کربن (CCE) تأکید شد.

در این نشست، خالد العتیبی به‌عنوان دبیرکل سازمان برای یک دوره سه‌ ساله از مارس ۲۰۲۶ انتخاب شد.

این نشست به ریاست طارق الرومی، وزیر نفت کویت برگزار شد و وی بر اهمیت زمان حساس برگزاری نشست در بحبوحه تحولات سریع انرژی جهانی تأکید کرد.

