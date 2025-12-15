کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین در روز نخست اجرای طرح/ کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اصلاح قیمت بنزین، گفت: با وجود تحولات در قیمت بنزین و به دنبال آن اثرات ناشی از این تغییر روی سایر کالاها و معیشت مردم، ولی وفاق آنها حفظ شد و هیچ اتفاقی در سطح جامعه نیفتاد و مردم این موضوع را پذیرفتند.

وی با اشاره به اثرات مثبت اصلاح قیمت بنزین، گفت: بر اساس گزارشی که در دفتر اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد در اولین روز افزایش قیمت بنزین ۴۰ درصد کاهش مصرف سوخت داشتیم که خبر خوشحال‌کننده‌ای بود.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه از محل این صرفه‌جویی کشور می‌تواند هم از نظر ترافیک و هم کاهش آلودگی های زیست محیطی برای کشور اتفاق خوبی باشد، ادامه داد: مردم از بابت افزایش قیمت‌ها و گرانی کالاهای اساسی با مشکلات روبه‌رو شده‌اند و این مشکلات به حدی است که مردم اصلا افزایش قیمت بنزین به چشمشان نمی‌آید، حتی بعضی ها اصلا خبر نداشتند که قیمت بنزین افزایش یافته و این نشان می‌دهد گرانی ها اینقدر ذهن مردم را مشغول کرده که درصد اندک افزایش بنزین به چشمشان نمی آید.

حسن‌زاده با قدردانی از اقدامات رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: از آقای دکتر فرود عسگری، رئیس محترم گمرک ایران، تشکر می‌کنیم که با ارائه یک پیشنهاد و رویکرد مناسب، راهکار خوبی برای رفع مشکلات موجود به هیئت دولت و مسئولان ارائه دادند که با اجرای آن، بخشی از مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی و به‌ویژه مشکلات بنگاه‌های کوچک، به‌خصوص در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، مرتفع خواهد شد.

ذخایر کالاهای اساسی کشور تا پایان سال تأمین است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته کمبود نهاده‌ها به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده بود و می‌توانست تهدیدی برای سلامت جامعه و امنیت تأمین کشور باشد، اما طبق گزارشی که دیروز دکتر نوروزی در جلسه تنظیم بازار ارائه کرد، تمامی نیازهای دامداری‌ها ظرف دو روز تخلیه و تأمین شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش، در ایام نوروز و روزهای آینده هیچ مشکلی از نظر تأمین نهاده‌های دامی و مرغداری در کشور وجود نخواهد داشت. همچنین از نظر تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر، ذخایر لازم تا پایان سال در انبارهای کشور موجود است.

حسن‌زاده در پایان با اشاره به وضعیت توزیع کالاهای اساسی گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان مربوطه نشان می‌دهد که روند توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها مناسب است و همکاری خوبی از سوی مردم و شبکه توزیع کشور صورت گرفته که جای قدردانی دارد.

