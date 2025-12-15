خبرگزاری کار ایران
وقتی دولت امکان تراکنش مالی با کشور‌های دیگر را ندارد، صادرات برق قفل می‌شود

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: ریشه ناترازی برق نه در کمبود راهکار، بلکه در چسبندگی دولت به تجارت برق است؛ جایی که برق به‌جای کالا، همچنان خدمت تلقی می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری، بازار را فلج کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسنعلی تقی‌زاده در نشست خبری با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در واردات و صادرات برق اظهار داشت: ناترازی برق بار‌ها بررسی و راهکار‌های متعددی هم ارائه شده، اما در عمل به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی با انتقاد صریح از نقش دولت در تجارت برق افزود: دولت هیچ‌جا تاجر خوبی نبوده است؛ هرجا وارد تجارت شده، نتیجه‌اش شکست بوده. با وجود اینکه امروز متولیان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تجارت برق توسط دولت اشتباه است، اما همچنان چسبندگی به این نقش وجود دارد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: مسئله اصلی این است که برق را کالا بدانیم یا خدمت؟. متأسفانه در سال‌های گذشته، هم در سطح تصمیم‌سازی و هم تصمیم‌گیری، نگاه غالب این بوده که برق یک خدمت است و همین نگاه باعث شده مجلس قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کند.

وی تأکید کرد: برق کالاست، نه خدمت؛ و باید در فرآیند عرضه و تقاضا قیمت آن کشف شود. امروز در تابلو سبز و بازار آزاد، قیمت‌هایی نزدیک به واقعیت برق معامله می‌شود، اما این بازار فقط یک تا دو درصد برق کشور را پوشش می‌دهد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: ۹۸ درصد برق کشور با قیمت‌های دستوری از نیروگاه‌داران خریداری و با همان منطق به مصرف‌کننده فروخته می‌شود؛ مدلی که نه سرمایه‌گذاری را توجیه‌پذیر می‌کند و نه ناترازی را کاهش می‌دهد.

وی بیان کرد: تا زمانی که دولت از تجارت برق خارج نشود، ناترازی از بین نمی‌رود. از طرف دیگر، وقتی دولت امکان تراکنش مالی با کشور‌های دیگر را ندارد، صادرات برق قفل می‌شود؛ نتیجه‌اش این شده که صادرات عملاً محدود به عراق است و بازار‌هایی مثل ترکیه را از دست داده‌ایم.

