اگر خطوط گاز و برق به کشور‌های همسایه متصل می‌شد، امروز خروجی اقتصادی قابل‌توجهی داشتیم

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تأکید بر ظرفیت بالای تشکل‌ها و بخش خصوصی گفت: نادیده گرفتن توان سرمایه‌گذاری و صادراتی این بخش، یکی از عوامل اصلی تداوم ناترازی انرژی و کاهش درآمد‌های ارزی کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا صالحی در نشست خبری با اشاره به ظرفیت بالای تشکل‌ها و بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها جایگزین دولت شود و بدون اتکا به درآمد‌های نفتی، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات انرژی نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: اگر در سال‌های گذشته خطوط انرژی در حوزه گاز و برق به کشور‌های همسایه متصل می‌شد، امروز خروجی اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور داشتیم، اما در حوزه انرژی، بخش خصوصی عملاً نادیده گرفته شده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با اشاره به کمبود گاز در کشور بیان کرد: بار‌ها اعلام کردیم که برای رفع کمبود گاز آمادگی سرمایه‌گذاری داریم، اما دولت همچنان به‌دنبال حفظ مالکیت است.

وی گفت: در برنامه‌های دولت، نگاه بلندمدت و توسعه‌محور دیده نمی‌شود و همین رویکرد در نظام ارزی کشور نیز تکرار شده است.

صالحی با انتقاد از سیاست‌های ارزی تصریح کرد: امروز بانک مرکزی متهم اصلی کاهش صادرات ارزی کشور شناخته می‌شود. دولت‌ها قدرت را در مالکیت می‌بینند، در حالی که شرکت‌هایی مانند نفت و توانیر بیش از هزار میلیارد دلار دارایی دارند، اما این دارایی‌ها به خلق درآمد ارزی منجر نشده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در حوزه برق، به کاهش ناترازی کمک کنند و حتی در سواحل کشور سرمایه‌گذاری نیروگاهی انجام دهند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران تأکید کرد: همه مؤلفه‌ها نشان می‌دهد کشور باید به سمت توسعه درآمد‌های صادراتی حرکت کند، اما مداخله دولت بسیاری از این فرصت‌ها را از بین برده است. برای مثال، پس از سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان مشخص شد این کشور به ال‌پی‌جی نیاز دارد و این یک فرصت صادراتی جدی برای ایران است.

وی با اشاره به ناترازی برق گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها درست باشد، می‌توان طی دو تا سه سال ناترازی برق را برطرف کرد.

صالحی تصریح کرد: در شرایطی که نیروگاه برق را حدود چهار هزار تومان می‌فروشد، دولت آن را با قیمت بسیار پایین خریداری و با نرخ بالاتری صادر می‌کند؛ این مدل اقتصادی پایدار نیست.

 وی به منابع ارزی بلوکه‌شده اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود که فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی توان حل ناترازی وجود دارد، اما به بخش خصوصی حتی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر داده نشده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ غالب در کشور، فرهنگ واردات بوده و دولت‌ها نفتی عمل کرده‌اند، متذکر شد: صادرات نیازمند متولی مشخص در دولت است و نقش رئیس‌جمهور در حمایت از صادرکنندگان و مذاکره برای پیمانکاران بسیار تعیین‌کننده است.

