به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا علی پایمرد، عضو انجمن شرکت‌های سراسری و بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای در حاشیه نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک با بیان اینکه این انجمن با هدف پشتیبانی از شرکت‌هایی که در مقیاس وسیع در حمل‌ونقل جاده‌ای فعالیت دارند، تأسیس شده ، گفت: در حال حاضر حمل کالای اساسی هفت استان را بر عهده داریم و بارهای شرکت پشتیبانی امور دام را از بنادر به مقاصد داخلی حمل می‌کنیم.

وی با اشاره به چالش های این انجمن از ابتدای امسال ادامه داد: در نیمه خردادماه سال جاری شاهد اعتراض رانندگان بودیم که خوشبختانه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس توانستند امور حمل‌ونقل کالا را به‌خوبی پشتیبانی کرده و مانع از بروز اختلال در روند توزیع کالاهای اساسی شوند . اما همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، موضوع بیمه است. سازمان تأمین اجتماعی مبالغی را از شرکت‌ها دریافت می‌کند اما خدمات ارایه شده رضایت بخش نبوده است.

عضو انجمن شرکت‌های سراسری و بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل افزود: با توجه ظرفیت ها، انتظار داریم دولت از فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه حمایت لازم را به عمل آورد.

عضو انجمن شرکت‌های سراسری و بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره ضرورت تقویت ناوگان باری کشورگفت: ناوگان باری کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس می‌توانند نقش مهمی در اصلاح و نوسازی این بخش ایفا کنند. این شرکت‌ها به فناوری پایش لحظه‌ای مجهز هستند و می‌توانند در زمینه تحلیل رفتار رانندگان و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، کمک شایانی به دولت ارائه دهند. این همکاری می‌تواند تأثیر مستقیمی در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته باشد.

پایمرد با تأکید بر توان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در کاهش هزینه‌های تولید گفت: این شرکت‌ها با مدیریت هوشمند مسیرها، می‌توانند هزینه‌های حمل‌ونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به‌عنوان نمونه، برنامه‌ریزی برای حمل بار در مسیر رفت و برگشت موجب کاهش محسوس هزینه‌ها می‌شود.

وی گفت: در برخی موارد، در روند پرداخت هزینه‌های حمل، حق و حقوق رانندگان رعایت نمی‌شود، در حالی‌که شرکت‌های بزرگ‌مقیاس می‌توانند این مسئله را به‌طور کامل مدیریت کرده و از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.

پایمرد یادآور شد: شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حمل‌ونقل جاده‌ای فرصت ارزشمندی برای توسعه این بخش و ارتقای کارآمدی شبکه حمل کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی اخیر اظهار کرد: متأسفانه در سال جاری شرایط بارندگی مطلوب نبوده و وضعیت برداشت محصولات نیز مناسب نیست که همین مسئله بر میزان حمل کالا تأثیر گذاشته است. به‌عنوان مثال، در استان زنجان سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تن حمل انجام شد که این رقم امسال به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافته است. همچنین در استان قزوین، میزان حمل به کمتر از ۵۰ هزار تن رسیده است.

پایمرد گفت: هزینه‌های حمل کالای اساسی از بندر چابهار به‌مراتب کمتر از بندرعباس و بندر امام خمینی است، اما زیرساخت‌های جاده‌ای در بندر چابهار وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد. اما در حال حاضر رکورد حمل گندم از بندر چابهار شکسته شد و این میزان جابه جایی بار گندم از این بندر بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از فعالیت در سیستان و بلوچستان است در بحث سوخت مشکل داریم، اظهار کرد: در سایر استان ها سهمیه سوخت تکافوی نیاز را می دهد.

پایمرد همچنین یکی از مشکلات شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای را تعدد سالن های اعلان بار اعلام کرد و خواستار رفع این مسئله شد.

دبیر انجمن شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند حمل‌ونقل جاده ای نیز در این نشست گفت: حدود ۳۵ درصد حمل‌ونقل در بخش کالای اساسی و استراتژیک را مدیریت می کنیم. حدود ۲۵هزار خودرو ملکی داریم که با هدف بهره وری، پدافند غیرعامل، کاهش قیمت تمام شده، توسعه ناوگان و توسعه‌لجستیک فعالیت می کنیم.

همچنین در ادامه پیمان اسراری در دومین روز از نهمین نمایشگاه حمل و نقل لجستیک و صنایع وابسته در نشست خبری اظهار داشت: در راستای استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌های دولت، حرکت ارزشمند و خوبی در حمل و نقل کشور در سال ۹۸ با تاسیس شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل و نقلی شاهد بودیم و امروز ۶۸ شرکت بزرگ در آن عضو هستند.

وی با اشاره به سهم ۳۵ درصدی این شرکت‌ها از حمل و نقل جاده‌ای کشور، خاطرنشان‌کرد: حمل و نقل کالاهای اساسی و استراتژیک، نهاده‌های دامی، کود شیمیایی، کالاهای صنعتی، مواد غذایی و محصولات فولادی و ... بر عهده این شرکت‌ها قرار دارد ۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در اختیار داریم.

این مقام صنفی، اهداف اصلی ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس را ارتقای بهره‌وری ناوگان، کمک به دولت در روزها و شرایط خاص، نوسازی ناوگان تجاری، توسعه لجستیک و توسعه پایدار بر شمرد و ادامه داد: امروز این شرکت‌ها از مقوله حمل و نقل فراتر رفته و به لجستیک ورود کرده‌اند.

اسراری بیان داشت: امروز یکی از چالش‌های اساسی، آسیب دیدن شرکت‌های کوچک حمل و نقلی است و باید ساز و کار مناسبی در این راستا تعریف شود و به عبارتی باید به کوچک‌مقیاس‌ها کمک کنیم تا بزرگ شوند. در این راستا نیز آماده کمک به دولت هستیم.

