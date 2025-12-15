به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در نشست خبری نمایشگاه حمل‌ونقل با بیان اینکه بخش مهمی از وظایف آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به‌عنوان یک شرکت فعال در حوزه زیرساختی و عمرانی کشور در زمینه کنترل کیفی پروژه‌ها است، اظهار داشت: این شرکت علاوه بر همکاری با شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی با ۴۳ دستگاه اجرایی دیگر با انعقاد بیش از ۷۲۰ قرارداد در سراسر کشور همکاری دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته پایش و تحلیل حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی کشور را انجام دادیم، ادامه داد: هدف‌گذاری برای برداشت و تصویربرداری از حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار کیلومتر مسیر از مجموع ۳۲۰ هزار کیلومتر راه‌های کشور است.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه توانسته ایم با انعقاد ۱۷ تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، خدمات منحصر به فردی به ۴۳ دستگاه اجرایی ارایه کنیم، گفت: واحد کالیبراسیون شرکت با انجام آزمون‌های سلامت تجهیزات و کالیبراسیون به‌موقع، صحت نتایج آزمایش‌ها را تضمین می‌کند و تاکنون حدود ۱۰۵ دستورالعمل، نشریه و استاندارد در حوزه‌های مختلف توسط این آزمایشگاه تدوین، گردآوری و ترجمه شده و در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار گرفته است.

کیانپور در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر تعیین و تکلیف شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی که از سوی سازمان امور داری و استخدامی در حال انجام است، اظهار داشت: تا کنون مصوبه ای برای انحلال یا ادغام به دست ما نرسدیه است اما براساس آخرین مصوبات هیات وزیران این شرکت در گروه رده بندی دو قرار دارد و 6 ماه گذشته هم تغییری در ساختار نداشیم اما طبق برنامه هفتم اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور استخدامی انجام می شود.

وی همچنین از آغاز به کار تجهیزات نوین، انجام آزمایش های عملکردی قیر PG در سه استان های اصفهان، خوزستان و مازندران خبر داد و گفت: با احتساب این سه استان مجموع تجهیزات نوین انجام آزمایشهای عملکردی قیر PG به ۸ استان افزایش می یابد.

