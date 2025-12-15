مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد:
ضرورت اصلاح مسیر تخصیص منابع بانکی با اجرای نتایج پژوهشهای کاربردی
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه پژوهش برای بقا و رقابت بانک یک ضرورت است، گفت: نگاه پژوهشمحور در کنار بهرهگیری از فناوریهای نو و هوش مصنوعی باید به تصمیمهای اجرایی بانک متصل شود تا بتوانیم در فضای رقابتی جدید، منابع محدود خود را هدفمندتر به سمت طرحهای ارزشآفرین هدایت کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا در جمع مدیران و پژوهشگران این بانک ضمن تبریک فرارسیدن ۲۵ آذرماه، روز پژوهش، اظهار داشت: پژوهش در شرایط امروز دیگر یک فعالیت جانبی یا صرفاً دانشگاهی نیست و به یک ضرورت سازمانی برای بقا و رقابت تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهادهای پژوهشی زمانی اثرگذارند که مسئله را دقیق بشناسند و راهکار عملی، ساده و قابل فهم ارائه دهند، خاطرنشان کرد: پژوهش باید به زبان اجرا ترجمه شود و پژوهشگران باید نتیجه کار خود را به گونهای ارائه کنند که در بدنه سازمان قابل پذیرش و اجرا باشد، نه اینکه صرفاً در قالبهای تخصصی و آکادمیک محدود باقی بماند.
بانک کشاورزی با اشاره به اینکه هر سازمان مانند یک موجود زنده نیازمند تنظیم درست چرخه ورودی، فرآیند و خروجی است، افزود: پژوهش، شالوده تنظیم درست این چرخه است و اگر سازمانها خود را با تغییرات سریع علم و فناوری همراه نکنند، دچار اختلال و فرسایش شده و در نهایت از میدان رقابت حذف میشوند.
متقینیا تصریح کرد: یکی از ضعفهای امروز کشور، افت کیفیت گزارشهای کارشناسی و پژوهشی است. در شرایطی که مدیران با حجم بالای مسائل روبهرو هستند، یک گزارش دقیق و قابل اتکا میتواند مسیر تصمیمگیری را اصلاح کند.
وی با اشاره به لزوم اصلاح فرآیندهای سنگین و کند در برخی بخشهای بانک، گفت: پژوهش میتواند راهکارهای عملی برای چابکسازی ارائه دهد. بانک کشاورزی از نیروهای مستعد، توانمند و تحصیلکرده برخوردار است و این ظرفیت میتواند پشتوانه حل مسائل واقعی بانک باشد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هوشمندسازی تسهیلات تأکید کرد و افزود: پرداختهای صرفاً مبتنی بر روالهای سنتی یا معرفیهای غیرهدفمند، در برخی موارد از ابتدا معلوم است که به نتیجه مطلوب نمیرسد. بانک باید با نگاه پژوهشی، مسیر تخصیص منابع را اصلاح کند تا تسهیلات به سمت طرحهای اثربخش و قابل اتکا هدایت شود.
وی با ذکر نمونهای از کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفت: فناوری «نانوحباب» در گلخانهها موجب افزایش ۲۰ درصدی و ارتقای کیفیت محصول شده و در شیلات نیز تولید را تا سه برابر افزایش داده است. این ظرفیتها نشان میدهد «تسهیلات باید هوشمند» باشد؛ یعنی بانک بداند کجا و چگونه منابع را تخصیص دهد تا هم بهرهوری بالا برود و هم ریسکها کاهش یابد.
متقینیا با بیان اینکه محدودیت منابع و فشارهای موجود در نظام بانکی، ضرورت حرکت به سمت فراگیری مالی را بیشتر کرده است، گفت: هدف این است که با همین منابع، عدالت اجتماعی تقویت شود و افراد بیشتری به تسهیلات دسترسی پیدا کنند، در حالی که همزمان بخش بزرگتری از حوزه کشاورزی نیز تأمین مالی شود.
وی زنجیرهها را یکی از مسیرهای مهم تخصیص بهینه اعتبارات دانست و توضیح داد: پرداخت تسهیلات پراکنده در اجزای مختلف زنجیره، قیمت تمامشده را بالا میبرد، به نظام بانکی فشار میآورد و مشکلاتی مانند اضافهبرداشت و دشواری وصول مطالبات را تشدید میکند.
متقینیا ادامه داد: اگر بانک بتواند بخشی از زنجیره را به شکل هدفمند تأمین مالی کند و بخش دیگری را با مدلهای کارمزدی پیش ببرد، هم درآمدهای بانکداری بهبود مییابد و هم منابع آزادشده میتواند به بخشهای دیگر منتقل شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه، فروش و مهارتهای مرتبط با آن را از نقاط نیازمند تقویت دانست و گفت: امروز سازمانها «محصول نمیفروشند، اعتماد میفروشند» و هنر بانک این است که بتواند اعتماد مشتری را با روشهای حرفهای و متناسب با ماهیت خدمات بانکی جلب کند.
متقینیا با بیان اینکه فینتکها، استارتاپها و حتی بازیگران بزرگ خارج از نظام بانکی به رقبای جدی تبدیل شدهاند، خاطرنشان کرد: مدلهای سنتی تعامل با مشتری و حتی همکار، دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. بانک باید نقش خود را در اکوسیستمهای مالی بازتعریف کند و درباره خدمات آینده، مدلهای برونسپاری و نحوه مشارکت با این بازیگران جدید، مطالعه و تصمیمسازی کند.
وی آینده بانک را به تصمیمهای امروز درباره سرمایه انسانی وابسته دانست و بر لزوم برنامهریزی برای مدیریت نسل جدید کارکنان و مقابله با نرخ خروج نیروهای متخصص در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات تأکید کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با اشاره به دستاوردهای بانک در حرکت به سمت دادهمحوری و اصلاح ساختار منابع و مصارف، گفت: هدف نهایی تمام فعالیتهای بانک و پژوهشگران، بهبود حال مردم و خدمت به کشاورزان است و اثر تصمیمهای درست میتواند زندگی بسیاری از همکاران و مشتریان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد که این ارزش با معیارهای صرفاً مادی قابل سنجش نیست.
شایان ذکر است، در ادامه این مراسم از پژوهشگران برتر، پیشنهاد دهندگان برتر و رابطین پژوهشی فعال بانک کشاورزی به شرح زیر با اهدای لوح، قدردانی بعمل آمد.