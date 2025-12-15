به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی این بانک در تشریح جزئیات برنامه های جدید بانک مرکزی برای مدیریت هرچه بهتر بازار ارز گفت: در این راستا تصمیمات و اقدامات جدیدی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیمات کلیه ثبت سفارش های کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی تخصیص داده می شود. به عبارتی بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است تا تمام متقاضیانی که دارای تخصیص معتبر در مرکز مبادله ارز و طلا هستند، ثبت سفارش های آنها در تالار دوم به صورت کامل تخصیص داده شود

شیریجیان تاکید کرد: این تصمیم به تسهیل فرآیند تامین ارز در مرکز مبادله کمک می کند. بخش قابل توجهی از صف متقاضیان مدیریت می شود و صف تعدیل خواهد شد.

معاون سیاستگذاری پولی افزود: تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار تامین ارز برای کلیه متقاضیان اعم از صنایع، کالاهای اساسی، دارو و خدمات در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده و این فرآیند به صورت مستمر و به قوت ادامه پیدا خواهد کرد و با تصمیم جدیدی که اتخاذ شد این میزان به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی دوازده تیم بازرسی تشکیل شده است. این تیم های بازرسی مسئول رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا هستند.

شیریجیان گفت: همچنین بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: در همین راستا تیم های بازرسی روز گذشته به 20 شعبه مراجعه کرده اند و پرونده های انتظامی و انضباطی تشکیل شده که حتما منجر به عزل روسای شعب متخلف و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و به قوت تداوم پیدا می کند. برای روز جاری نیز رسیدگی و بازرسی 20 شعبه جدید توسط تیم های بازرسی پیش بینی شده است و تا اطلاع ثانوی این فرایند توسط بانک مرکزی به قوت ادامه خواهد داشت.