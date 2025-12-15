خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

کاهش ١٠ درصدی درآمد پروازهای عبوری به دلیل جنگ ١٢ روزه/ گمرک برای خانه‌های فرودگاه مهرآباد سند ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درآمد شرکت فرودگاه‌ها در ٨ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته تا ١٠ درصد کاهش پیدا کرده که دلیل عمده آن بحث جنگ بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل اظهار داشت: ارایه خدمات در ۵۶ فرودگاه مالکیتی را بر عهده داریم و از بهمن ماه گذشته تا کنون حدود ١۵.۵ همت درآمد داشتیم که ٧٣ درصد این میزان درآمدزایی از طریق حق عبور راه‌های هوایی و پروازهای عبوری حاصل شده  و ٢٠ درصد مابقی هم از طریق خدمات فرودگاهی به دست آمده ‌است.  

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شرکت فرودگاه‌ها، اقتصادی کردن فرودگاه‌های کشور است، گفت: تمام همت و توان ما در شرکت فرودگاه‌ها بر این است که فرودگاه‌ها اقتصادی شوند، طبق آمار سال گذشته  ۵۵ فرودگاه زیان‌ده و یک فرودگاه سودده بوده است و باید آمار فرودگاه‌های اقتصادی را افزایش دهیم.

معا‌ون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید توجه داشت که در دنیا اقتصادی کردن فرودگاه‌های کمتر یک میلیون مسافر در سال بسیار سخت است حال اینکه  ٨٠ درصد فرودگاه‌های ایران زیر یک میلیون مسافر دارند بنابراین اقتصادی کردن آن کار بسیار سختی است.

امیرانی با اشاره به واگذاری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی گفت: یکی از راهکارهای اقتصادی کردن فرودگاه‌ها واگذاری آنها است که قرار بر این است که بزودی یک الی دو فرودگاه که مدل اقتصادی آن تهیه شده را واگذار کنیم اما متقاضیان در قبال واگذاری، باید تعهداتی را به اجرا برسانند دارد و فرودگاه هایی که توان اقتصادی را نداشته باشند وارد مسیر مناقصه می‌شوند. 

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت ساخت ترمینال جدید فرودگاه مهرآباد و تملک اراضی و خانه های گمرک و الحاق آن به اراضی فرودگاه مهرآباد تاکید کرد: توسعه فرودگاه مهرآباد از سالهای گذشته کلید خورده که ما هم پیگیر این پروژه هستیم و بر این باوریم که باید تعدد ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد را کاهش دهیم اما برای اجرای این پروژه با دو مشکل مواجه هستیم اول اینکه باید ٩٠ هکتار اراضی نیروی هوایی را در اختیار بگیریم و همچنین ٩ هکتار گمرک باید به این پروژه اضافه شود. 

وی گفت: باید تاکید کنم که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مسأله مطرح است که خانه های گمرک تحویل فرودگاه مهرآباد شود و در ازای آن در ساختمان حکیم را تحویل گمرک بدهیم. البته باید توجه شود که  گمرک برای این ٩ هکتار سندی ندارد و سال ٨۶ که پروازهای خارجی به فرودگاه امام منتقل شد، گمرک خدمتی در مهرآباد ارایه نمی کند و دستوری که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری  صادر شده مبنی بر تحویل این اراضی است اما هنوز ساختمان های گمرک خالی نشده در حالیکه  و بنا بر موافقتنامه‌ای که ریاست جمهوری انجام شده باید انتقال اراضی انجام شود. 

امیرانی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره میزان کاهش درآمد شرکت فرودگاه‌ها از پرواز های عبوری با توجه به بسته شدن آسمان ایران در ایام جنگ و ایام بعد از آن گفت: پس از دو ماه از وقوع جنگ پروازهای عبوری به حالت عادی برگشت و در حال حاضر ٨٣٩ سورتی پرواز انجام می‌شود که رشد روزانه ٢ درصدی را نشان می‌دهد. اما درآمد شرکت فرودگاه‌ها در ٨ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته تا ١٠ درصد کاهش پیدا کرده که دلیل عمده آن بحث جنگ بوده است.

