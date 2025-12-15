خبرگزاری کار ایران
دو فروند هواپیمایی که اخیرا خریداری شد را بازداشت کردند

سرپرست ایران ایر گفت: در حال حاضر دو فروند هواپیمایی که خریداری کرده‌ایم بازداشت شده است و با وجود ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمده‌ای از پروازها فقط با ۸ فروند هواپیما انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالحی در  نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل با بیان اینکه پروازهای اروپایی ایران ایر به طور کامل متوقف شده‌ است، اظهار داشت: محدوده تحریم‌ها تنها متوجه تحریم خود ایران ایر نمی‌شود و حتی ایرلاین‌هایی که در کشورهای همسایه فعال بودند اجازه جابه‌جایی مسافران ایرانی را به مقاصد اروپایی از مبدا ایران ندارند. این موضوع را از مسیر حقوقی دنبال می‌کنیم و حل این مشکل به دیپلماسی سنگین نیاز دارد. 

وی تاکید کرد: در حال حاضر دو فروند هواپیمایی که خریداری کرده‌ایم بازداشت شده است  و با وجود ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمده‌ای از پروازها فقط با ۸ فروند هواپیما انجام می‌شود.

سرپرست ایران ایر تاکید کرد: ایران ایر  ۱۵ میلیون دلاری به فرودگاه‌های استانبول، نجف، دبی، جدهو مدینه بدهکار است و هنوز هم مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده رایزنی‌هایی در حال انجام است، همچنین مشکلات مالی و بدهی‌های تاریخی شرکت به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.

