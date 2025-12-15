سند توسعه شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح شود

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات هفتگی با حضور معاونان وزارت، خواستار برگزاری جلسات ماهانه با حضور معاون اول رئیس جمهور برای پیشبرد ماموریت‌های فرابخشی شد.

وی با بیان اینکه در مأموریت‌های درون‌بخشی پیشرفت مناسبی حاصل شده است، افزود: در حوزه‌های فرابخشی، حضور معاون اول رئیس جمهور می‌تواند راهگشا و مؤثر باشد.

ماهیت غیرفنی و محتوایی شبکه

وی با اشاره به اهمیت مباحث ترویجی و تبیینی تأکید کرد: برداشت عمومی از توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتاً فنی است، در حالی که بخش عمده‌ای از این شبکه ماهیت غیرفنی دارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، اصل بر محتواست و مدیریت فضای مجازی صرفاً با ابزار فنی ممکن نیست و باید به تولید و تبیین محتوا توجه جدی شود.

وزیر ارتباطات استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات را یادآور شد و گفت: با توجه به نیروی انسانی و توان موجود در پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی، می‌توان جهش قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرد.

بازنگری سند کنونی توسعه

هاشمی درباره بازنگری و به‌روزرسانی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: «سند کنونی که باید هر دو تا سه سال بازنگری می‌شد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید به‌صورت جدی و هم‌زمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود.»

وی با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات موسوم به «پنجشنبه‌های نظارتی» گفت: این جلسات با حضور معاونان ستاد و صف، محل ارائه گزارش اقدامات، پروژه‌ها و برنامه‌ها در حوزه شبکه ملی اطلاعات بوده و ظرفیت مناسبی برای بررسی چالش‌ها و پیگیری موضوعات است که باید به‌طور کامل از آن استفاده شود.

وزیر ارتباطات افزود: برگزاری منظم جلسات شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات موجب تسهیل تصمیم‌گیری و پیگیری عملیاتی اقدامات می‌شود.