تعمیر هواپیماهای ونزوئلا در ایران

در حال حاضر ١۵٠ فروند هواپیمای عملیاتی سر خط است که البته این میزان ناوگان در چرخه علمیات و تعمیر قرار دارد.

وی با اشاره به اولویت سازمان هواپیمایی کشوری در بحث تامین ایمنی پرواز گفت: مهم‌ترین رسالت سازمان هواپیمایی کشوری، تضمین ایمنی و امنیت پروازها است و در هیچ شرایطی ایمنی فدای موضوعات دیگر نمی‌کنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش توان هوانوردی کشور در حوزه تعمیرات هواپیما افزود: امروز نه تنها تمامی هواپیماهای موجود کشور در داخل تعمیر و نگهداری می‌شوند بلکه خدمات تعمیر و نگهداری به هواپیماهای برخی کشورهای همسایه را هم انجام می‌دهیم و تعمیرات هواپیماهای ونزوئلا هم در ایران انجام می‌شود.

شیرودی با تاکید بر ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور گفت: دراستای تحقق این ماموریت شاهد افزایش حدود ۲۰۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور در هفته‌های اخیر بوده‌ایم و این میزان توسعه ناوگان در دولت چهاردهم انجام شد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری که پیش از این مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان بوده درباره وضعیت این شرکت اظهار داشت: در این باره باید به اسناد رجوع شود و به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ١۴٠١ تنها سالی بود که هواپیمایی آسمان پس از سال‌ها از زیاندهی خارج و به سوددهی رسید و سود ناخالص آن سال حدود ١٩٩ میلیارد تومان بود. در آن سال با توجه به اینکه حدود ۶٠ درصد نقدینگی هواپیما آسمان توسط هواپیمای ایرباس ٣۴٠ انجام می‌شد، بر اساس مدل‌های مالی پیشنهاد خرید چند فروند از این هواپیما را دادیم و پس از آن قرارداد خارجی امضا شد و شرکت واسط هم آمد اما اعلام کردند نیازی به خرید هواپیما نداریم و پرونده بسته شد و می‌توانیم مدارک در این باره منتشر کنیم .

