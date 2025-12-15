مسیر پایدار بانک صادرات ایران در تحقق مسئولیت اجتماعی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، نگاه این بانک به مسئولیت اجتماعی فراتر از چارچوب‌های رایج «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در طبقه‌بندی‌های جهانی (CSR) است و بر پایه هم‌افزایی در روابط اجتماعی و شناخت نیازهای عمومی جامعه شکل گرفته است. بودجه مربوط به این حوزه سالانه براساس تصمیمات مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام برای رفع نیاز مراکز مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص یافته و این روند با رعایت حقوق سهام‌داران ادامه دارد.

حمایت مالی از مؤسسات خیریه، برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، پشتیبانی از فعالیت‌های ورزشی و قهرمانان مدال‌آور کشور در میادین بین‌المللی، حمایت از مراکز علمی، پزشکی و درمانی، برگزاری گردهمایی‌های علمی، بخشودگی جرائم مشتریان معسر و ناتوان، مشارکت در مدرسه‌سازی و سایر حوزه‌ها از مهم‌ترین محورهای فعالیت بانک در این مأموریت است.

تجهیز لوازم و ملزومات اداری و آموزشی برای مراکز آموزشی و فرهنگی، کمک به تجهیز کتابخانه‌ها در مناطق دورافتاده، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع نیازهای شناسایی‌شده و همراهی کارکنان خیر بانک در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز از دیگر اقدامات مهم بانک محسوب می‌شود.

پرداخت تسهیلات حمایتی و انواع وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خانگی، مسکن روستایی و تأمین مالی سایر نیازها نیز به‌صورت مستمر و در سراسر کشور ادامه دارد؛ مسیری که بانک صادرات ایران آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت اجتماعی و تعهد پایدار خود به جامعه می‌داند.

