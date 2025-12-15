اصلاح فرآیندها، مؤثرترین مسیر مبارزه با فساد است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت سلامت، عدالت و شفافیت در نظام اداری گفت: مبارزه مؤثر با فساد بیش از هر چیز نیازمند اصلاح فرآیندها، اجرای قانون، فرهنگسازی و پایبندی مدیران به سلامت اداری در عمل است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حمید بورد امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در همایش سلامت نظام اداری در صنعت نفت با بیان اینکه صنعت نفت سازمانی بزرگ و پیچیده است، اظهار کرد: طبیعی است که در سازمانهای بزرگ چالشها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، اصلاح فرآیندهاست؛ بسیاری از فرآیندها سالها بدون تغییر باقی ماندهاند و با اصلاح آنها میتوان از بروز بخش قابلتوجهی از فساد جلوگیری کرد.
وی با اشاره به تجربههای مدیریتی خود گفت: در مقاطعی با اصلاح برخی رویهها، بدون تشکیل پرونده یا برخوردهای پرهزینه، نتایج قابل توجهی حاصل شد و با اصلاح فرآیندها، دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظهای بهدست آمد.
تقویت نقش صنعت نفت در توسعه اقتصادی کشور
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت اجرای قانون و فرهنگسازی افزود: همه ما باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشیم. ابتدا خودمان رعایت کنیم و سپس انتظار اجرای آن را از دیگران داشته باشیم. تعدد نهادهای نظارتی اگر بدون هماهنگی باشد، میتواند سبب کندی امور شود و باید از ظرفیت تخصصی بازرسیها بهدرستی استفاده شود.
بورد با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از شفافترین سازمانها در کشور است و زیرساختهای نرمافزاری و مالی مناسبی در این شرکت مستقر شده که با اصلاحات مستمر، میتوان کارآمدی و شفافیت را بیشازپیش افزایش داد، تأکید کرد: با بهبود فرآیندها، افزایش سرعت اجرای پروژهها و استفاده از تجربههای گذشته، میتوان خدمات مؤثرتری به ملت شریف ایران ارائه و نقش صنعت نفت را در توسعه اقتصادی کشور تقویت کرد.