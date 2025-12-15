افزایش قیمت نفت در پی اختلالهای عرضه ونزوئلا
غلبه عامل اختلالهای عرضه ناشی از تشدید تنشهای آمریکا و ونزوئلا بر نگرانیهای مربوط به مازاد عرضه و تأثیر توافق احتمالی صلح روسیه و اوکراین قیمت نفت را افزایش داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۲۴ آذر) افزایش یافت، زیرا اختلالهای عرضه مرتبط با تشدید تنشهای آمریکا و ونزوئلا نگرانیها درباره مازاد عرضه و تأثیر توافق احتمالی صلح روسیه و اوکراین را تحتالشعاع قرار داد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه بامداد روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۳۳ سنت یا ۰.۵۴ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۴۵ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا نیز با ۳۱ سنت یا ۰.۵۴ درصد افزایش، به ۵۷ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص هفته گذشته بیش از ۴ درصد کاهش یافته بودند که ناشی از انتظارها برای مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ بود.
تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی انالآی (NLI) در این باره گفت: مذاکرات صلح روسیه و اوکراین بین خوشبینی و احتیاط در نوسان بوده است، در حالی که تنشهای آمریکا و ونزوئلا نگرانیهایی درباره اختلالهای احتمالی عرضه ایجاد میکند.
وی افزود: با این حال با توجه به اینکه بازارها جهت مشخصی ندارند، نگرانیها درباره مازاد عرضه همچنان قوی است و اگر خطرهای ژئوپلیتیک بهشدت افزایش یابد، قیمت نفت خام دابلیوتیآی ممکن است در اوایل سال آینده میلادی به زیر ۵۵ دلار سقوط کند.
طبق دادههای کشتیرانی و اسناد دریایی، صادرات نفت ونزوئلا پس از توقیف یک نفتکش ازسوی ایالات متحده در اوایل هفته گذشته و اعمال تحریمهای تازه علیه شرکتهای کشتیرانی، بهشدت کاهش یافته است.
رویترز گزارش داد آمریکا قصد دارد پس از توقیف نفتکش در این هفته، شناورهای بیشتری را که حامل نفت ونزوئلا هستند، توقیف کند و فشار بر نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری را افزایش دهد.
با این حال افزایش انتظارها از مازاد عرضه همچنان بر قیمتها تأثیر گذاشته است.
مؤسسه تحقیقاتی جیپیمورگان کامودیتیز روز شنبه (۲۲ آذر) در یادداشتی اعلام کرد انتظار میرود مازاد نفت در سال ۲۰۲۵ تا سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بیشتر شود، زیرا پیشبینی میشود عرضه جهانی نفت از تقاضا پیشی بگیرد و تا سال ۲۰۲۶ با سه برابر نرخ رشد تقاضا افزایش یابد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، روز یکشنبه (۲۳ آذر) در جریان مذاکرات پنجساعته با نمایندگان واشینگتن در برلین پیشنهاد داد کشورش از تمایل برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو صرفنظر کند. قرار است مذاکرات روز دوشنبه (۲۴ آذر) ادامه یابد.
استیو ویتکوف، نماینده ایالات متحده، بدون اشاره به جزئیات گفت: پیشرفت زیادی حاصل شده است.
ارتش اوکراین روز جمعه (۲۱ آذر) اعلام کرد: به یک پالایشگاه بزرگ نفت روسیه در یاروسلاول، در شمال شرقی مسکو، حمله کرده است.
منابع صنعتی گفتند این پالایشگاه تولید خود را به حال تعلیق درآورده است.
محاسبات رویترز نشان داد درآمد نفت و گاز دولتی روسیه در ماه دسامبر بهدلیل کاهش قیمت نفت خام و تقویت روبل، احتمالاً تقریباً نصف سال گذشته میلادی کاهش یابد و به ۴۱۰ میلیارد روبل (۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار) برسد.
یک توافق صلح احتمالی در نهایت میتواند عرضه نفت روسیه را که اکنون تحت تحریم کشورهای غربی قرار دارد، افزایش دهد.
شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرده بود که شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای دومین بار در سه هفته گذشته تعداد دکلهای نفت و گاز طبیعی فعال را کاهش دادهاند.