قیمت مصوب جدید ۴ محصول لبنی اعلام شد

به گزارش ایلنا، وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تأمین نهاده‌های دامی گفت: همه نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی می‌گیرند، در 48 ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری و خرید‌ها انجام شده است. در حال حاضر ورود نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی در حال انجام است و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده‌ها استفاده می‌شود.

غلامرضا نوری تصریح کرد: با تامین نهاده‌ها و همچنین فروکش کردن تب برفکی امیدواریم بخشی از افزایش قیمت‌ها تعدیل شود.

در ادامه این نشست، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف درباره نظارت بر بازار آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل برای شب یلدا گفت: با همکاری اصناف و نهاد‌های نظارتی، پایش دقیقی بر بازار این کالا‌ها در حال انجام است. درباره چگونگی شکایت مردم نیز اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها انجام شده است و اقداماتی از قبیل نظارت بر نصب برچسب قیمت‌ها و ارائه کالای مطلوب در حال انجام است. تمرکز ما بر کالا‌های پرمصرف برای شب یلداست.

گفتنی است در ستاد تنظیم بازار با هدف مدیریت بازار شیر و محصولات لبنی اصلی، درباره قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی، بازنگری و همچنین بر استقرار بازرس‌های نظارتی برای مهار قیمت‌های بازار تأکید شد.

نرخ مصوب انواع محصولات لبنی

بر این اساس، قیمت شیر خام درِ کارخانه، کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرم ۱،۵ درصد چربی ۳۸ هزار و۷۰۰ تومان، شیر بطری ۱۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۴۸هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان مصوب شد.

