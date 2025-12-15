به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

‌پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

‌لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

‌هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.