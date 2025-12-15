گام بزرگ صبانفت و پازارگاد برای توسعه و تحقق عدالت منطقهای در پارس جنوبی؛
تفاهم نامه ساخت ابر پروژه مسکونی، رفاهی و خدماتی در عسلویه امضا شد
قرباننژاد: توسعه پایدار بدون توجه به اسکان و رفاه کارکنان ممکن نیست
تفاهمنامه همکاری میان شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با هدف توسعه زیرساختهای مسکونی، تجاری، درمانی، رفاهی و تفریحی در منطقه عسلویه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صبانفت، این تفاهمنامه با اتکا به ظرفیتهای فنی، مهندسی و اجرایی صبانفت در حوزه ساختوساز و در راستای تعریف پروژههای مشترک توسعهمحور با شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد منعقد شد. در چارچوب این همکاری، اجرای پروژههایی شامل مجتمعهای مسکونی، اداری، تجاری، مراکز درمانی، هتل و فضاهای تفریحی و خدماتی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.
در این نشست، زمین ۲۷ هکتاری تحت مالکیت صبانفت در منطقه عسلویه بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری مطرح شد؛ بهگونهای که مسئولیت ساخت و اجرای پروژهها بر عهده صبانفت و بهرهبرداری، ارائه خدمات و مدیریت کاربریها بر عهده شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد خواهد بود.
توسعه صنعت در کنار ارتقای کیفیت زندگی
محمد شیخان، مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، در این نشست با تأکید بر ضرورت همزمانی توسعه صنعت پتروشیمی با رشد زیرساختهای زیستی منطقه اظهار داشت: رشد صنعت پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی به مرحلهای رسیده که بدون توسعه زیرساختهای مناسب برای خانواده صنعت و بومیان منطقه، امکان پایداری آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اکوسیستم صنعتی پارس جنوبی و جایگاه عسلویه بهعنوان پایتخت انرژی ایران افزود: توسعه صنعت باید همتراز با ایجاد فضاهای مسکونی، تجاری، فرهنگی و تفریحی پیش برود. ایجاد مجتمعها و دهکدههای چندمنظوره میتواند نقش مؤثری در افزایش جذابیت منطقه و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند؛ موضوعی که در سیاستها و رویکردهای دکتر شریعتمداری، هلدینگ خلیج فارس و صندوقهای وابسته به صنعت نفت مورد تأکید قرار دارد.
مدیرعامل پازارگاد همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک اجرایی متشکل از تیمهای تخصصی دو شرکت را برای تسریع در عملیاتی شدن مفاد تفاهمنامه مطرح کرد و با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ابراز امیدواری کرد اجرای این پروژه در شرایط کنونی به افزایش رضایت کارکنان، خانوادههای آنان و مردم منطقه منجر شود.
صبانفت؛ در مسیر توسعه پایدار و عدالتمحور
در ادامه، رسول قرباننژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، ضمن قدردانی از نگاه توسعهمحور مدیرعامل پازارگاد گفت: شعار صبانفت از ابتدای فعالیت مدیریت جدید «در مسیر توسعه» بوده است. این شرکت در حال بازنویسی و استانداردسازی الگوهای نوین و حرفهای در حوزه اسکان و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت و صنایع وابسته، همسو با سیاستهای عدالتمحور دولت و وزیر نفت است.
وی افزود: هرچند در بخشهای صنعتی پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده، اما توسعه پایدار بدون توجه جدی به حوزه اسکان، معیشت و رفاه کارکنان و مطالبات بحق مردم منطقه امکانپذیر نیست. هدف ما این است که کارکنان، کارگران و مردم بومی منطقه در کنار خانوادههای خود از زندگی باکیفیت و پایدار برخوردار باشند و صبانفت این ظرفیت را دارد که نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
یکی از بزرگترین پروژههای رفاهی عسلویه
این تفاهمنامه بهعنوان گامی مهم در راستای همافزایی توانمندیهای دو شرکت و تحقق توسعه پایدار در منطقه عسلویه ارزیابی میشود و زمینه اجرای یکی از بزرگترین پروژههای مسکونی، رفاهی و خدماتی در این منطقه را فراهم خواهد کرد؛ پروژهای که در پاسخ به نیازهای کارکنان صنعت، خانوادهها و مردم بومی منطقه طراحی شده و در راستای سیاستهای دولت وفاق، وزیر نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت قرار دارد.
بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این ابرپروژه شامل مرکز درمانی مجهز، مجموعههای تفریحی و خدماتی مدرن، زون تجاری ویژه مردم بومی، واحدهای مسکونی و فضاهای هتلینگ خواهد بود.