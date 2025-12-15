به گزارش ایلنا، عیسی برگزاده ضمن هشدار وقوع سیل در برخی نقاط کشور اظهار داشت: مهم‌ترین عامل آمادگی، خود مردم هستند. پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، مراجع جهانی و وزارت نیرو در دسترس عموم قرار دارد و زمانی که می‌دانیم در روزهای آینده احتمال بارش در بخش‌های گسترده‌ای از کشور وجود دارد، نخستین اقدام، اجتناب از قرارگیری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و پهنه‌های سیلابی است. شهروندان باید از حضور در مواضع خطر پرهیز کنند.

وی افزود: پیش بینی این است به طور پراکنده در تمام نقاط کشور بارش داریم برخی مناطق جنوب غربی شدت بارش بیشتر خواهد بود اولین کار اینکه مردم از قرار گرفتن در مواضع خطر، کنار رودخانه ها و پهن دشت های سیلابی خودداری کنند.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: تیم های وزارت نیرو آماده هستند و سدها آماده تله اندازی سیلاب هستند اما ما نگران بخش هایی از آبراهها و مسیل ها هستیم که سد نداریم و یا در بالادست سد واقع شده اند که امکان کنترل سیلاب نداریم.

وی گفت: اگر آب وارد سد شود پیک سایی خواهیم داشت و سیلاب کنترل خواهد شد، در مسیل هایی که سد و آب بند نداریم و یا در بالادست سدها واقع شده اند از مردم می خواهیم از قرارگیری در مواضع خطر اجتناب کنند.

انتهای پیام/