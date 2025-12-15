رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نوسازی ناوگان باری کشور و تعیین تکلیف ناوگان مازاد فرسوده، اظهار داشت: در این باره دولت با محوریت سازمان حفاظت از محیط زیست در حال تهیه آیین نامه‌ای است که بزودی هم به تصویب می‌رسد که به استناد این قانون محدودیت‌هایی برای ناوگان فرسوده اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: البته در کنار این محدودیت‌ها یکسری مشوق‌ها و تسهیلات برای نوسازی این ناوگان در نظر گرفته شده است. یعنی همزمان با اعمال محدودیت‌ها برای ناوگان فرسوده، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان هم به اجرا می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی برای نوسازی ناوگان باشد، تسهیلات این قانون نوسازی ناوگان از سوی وزارت نفت ارایه می‌شود و هزینه‌های آن هم از محل صرفه جویی سوخت برمی‌گردد و همزمان تولید داخل هم رونق می‌گیرد و کشنده‌های فرسوده از شبکه حمل و نقل خارج خواهد شد.

اکبری در پاسخ به این سوال که چه میزان از ناوگان مشمول اجرای عملیات نوسازی خواهد شد، افزود: تا پایان برنامه هفتم باید ٨۵ هزار دستگاه ناوگان باری نوسازی شود که کار بسیار بزرگی است و در مرحله اول کامیون‌های بالای ۵٠ سال از رده خارج می‌شوند که تعداد آن حدود ١۵ هزار دستگاه کشنده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از ابلاغ این آیین نامه، برای ارایه تسهیلات و مشوق‌ها و تعیین بانک عامل یه جمع‌بندی می‌رسیم و بعد از این مراحل ، فراخوانی برای اجرای قانون نوسازی اعلام می‌شود که مشمولان ثبت نام کنند.

اکبری در پاسخ به این سوال که این تسهیلات چه درصد از هزینه خرید کشنده را پوشش می‌دهد، گفت: باید در این باره با وزارت نفت به توافق برسیم اما بنا است که لاشه خودرو همراه با گواهی اسقاط به عنوان آورده باشد و مابقی هزینه خرید، مشمول تسهیلات بانکی شود. همچنین محل تامین ناوگان جدید هم از تولید داخل و هم وارداتی است.

