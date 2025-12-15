خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

کامیون‌های بالای ۵٠ سال از رده خارج می‌شوند / اعلام جزییات شرایط و تسهیلات

کامیون‌های بالای ۵٠ سال از رده خارج می‌شوند / اعلام جزییات شرایط و تسهیلات
کد خبر : 1727764
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان برنامه هفتم باید ٨۵ هزار دستگاه ناوگان باری نوسازی شود که کار بسیار بزرگی است و در مرحله اول کامیون‌های بالای ۵٠ سال از رده خارج می‌شوند که تعداد آن حدود ١۵ هزار دستگاه کشنده است.

رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نوسازی ناوگان باری کشور و تعیین تکلیف ناوگان مازاد فرسوده، اظهار داشت: در این باره دولت با محوریت سازمان حفاظت از محیط زیست در حال تهیه آیین نامه‌ای است که بزودی هم به تصویب می‌رسد که به استناد این قانون محدودیت‌هایی برای ناوگان فرسوده اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: البته در کنار این محدودیت‌ها یکسری مشوق‌ها و تسهیلات برای نوسازی این ناوگان در نظر گرفته شده است. یعنی همزمان با اعمال محدودیت‌ها برای ناوگان فرسوده، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان هم  به اجرا می‌رسد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی برای نوسازی ناوگان باشد، تسهیلات این قانون نوسازی ناوگان  از سوی وزارت نفت ارایه می‌شود و هزینه‌های آن هم از محل صرفه جویی سوخت برمی‌گردد و همزمان تولید داخل هم رونق می‌گیرد و کشنده‌های فرسوده از شبکه حمل و نقل خارج خواهد شد. 

اکبری در پاسخ به این سوال که چه میزان از ناوگان مشمول اجرای عملیات نوسازی خواهد شد،  افزود: تا پایان برنامه هفتم باید ٨۵ هزار دستگاه ناوگان باری نوسازی شود که کار بسیار بزرگی است و در مرحله اول کامیون‌های بالای ۵٠ سال از رده خارج می‌شوند که تعداد آن حدود ١۵ هزار دستگاه کشنده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از ابلاغ این آیین نامه، برای ارایه تسهیلات و مشوق‌ها  و تعیین بانک عامل یه جمع‌بندی می‌رسیم و بعد از این مراحل ، فراخوانی برای اجرای قانون نوسازی اعلام می‌شود که مشمولان ثبت نام کنند.  

اکبری در پاسخ به این سوال که این تسهیلات چه درصد از هزینه خرید کشنده را پوشش می‌دهد، گفت: باید در این باره با وزارت نفت به توافق برسیم اما بنا است که لاشه خودرو همراه با گواهی اسقاط به عنوان آورده باشد و مابقی هزینه خرید، مشمول تسهیلات بانکی شود. همچنین محل تامین ناوگان جدید هم از تولید داخل و هم وارداتی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری