غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا بازهم قیمت برنج ایرانی و وارداتی مشمول قیمت‌گذاری خواهد بود یا خیر؟» گفت: قیمت‌گذاری‌های برنج، قیمت‌گذاری‌های حمایتی است که ما در بخش کشاورزی می‌گذاریم، به این معنی که آن قیمت‌ها هزینه تمام‌شده برنج است.

وی افزود: اگر قیمت برنج داخلی در بازار به اندازه‌ای کاهش یابد که به کمتر از هزینه تمام‌شده برای کشاورز برسد، ما مکلفیم که وارد بازار شده و آن برنج‌ها را خریداری کرده و به کشاورز کمک کنیم که متضرر نشود.

کاهش قیمت برنج با افزایش عرضه در بازار

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری ما در بازار برنج کیفی، قیمت فروش یا قیمت مصرف‌کننده نیست، گفت: قیمت‌گذاری برنج ایرانی قیمت‌گذاری حمایتی است و اگر قیمت برنج در بازار از آن قیمت‌ها پایین‌تر برود و موجب زیان به تولیدکننده شود، ما ورود می‌کنیم تا این قیمت را اصلاح کنیم و افزایش دهیم و یا با خرید محصولات کشاورز، بازار آن را تنظیم کنیم.

نوری قزلجه در مورد قیمت‌گذاری برنج برای خریداران در شرایط کنونی، گفت: با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی، پیش‌بینی اهالی فن بود که قیمت برنج در بازار حتی از قیمتی که تصور و محاسبه می‌شود، پایین‌تر قرار می‌گیرد، زیرا با افزایش رقابت میان فروشندگان، سود دریافتی کاهش می‌یابد.

پرداخت مابه‌التفاوت ارز برنج به مردم در قالب کالابرگ

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تجربه روز‌های گذشته هم این موضوع را نشان داد، گفت: قیمت برنج حتی از قیمتی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خرده‌فروشی برنج تعیین می‌کرد و قیمتی که در بازار شکل می‌گرفت، پایین‌تر است.

نوری قزلجه با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: البته در بحث برنج وارداتی این قیمت‌ها تفاوت زیادی دارد. برنامه دولت هم این است که با این طرح، قیمت برنج را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد.

وی در مورد ارز ترجیحی صرفه‌جویی‌شده از محل واردات برنج، گفت: به طور مثال، برنج وارداتی کیلویی ۷۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون در بازار ۱۷۰ هزار تومان است. دولت باید مابه‌التفاوت ۱۰۰ هزار تومان را در قالب طرح کالابرگ به خانوار‌ها بپردازد.

نصب برچسب قیمت برنج الزامی شد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت این ۱۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۱ تا ۳، گفت: باقی این رقم به دهک‌های بعدی ظرف روز‌های آتی پرداخت خواهد شد.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که «آیا دولت هیچ قیمتی را برای برنج تعیین نخواهد کرد؟» گفت: قیمت تعیین نمی‌کنیم، ولی بر قیمت‌های برنج در بازار نظارت داریم و نظاماتی را گذاشته‌ایم. به عنوان مثال، واحد‌های فروش حتماً باید برچسب قیمت را نصب کنند و قیمت مصرف‌کننده مشخص باشد تا قیمت‌ها نامتعارف نباشد؛ ولی، چون قانونا نمی‌توان برنج را با قیمت مشخصی، قیمت‌گذاری کرد، الزام کرده‌ایم که برنج‌های در معرض فروش، برچسب قیمت مصرف‌کننده داشته باشد.

برنج کیلویی یک میلیون تومان تخلف است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نظارت بر قیمت برنج در بازار، گفت: اینکه برنج قیمت ندارد، به این معنا نیست که فروشنده آن را کیلویی یک میلیون تومان بفروشد. وقتی قیمت واردات و هزینه‌های جانبی و سود فروشنده برنج مشخص است، اگر از آن قیمت بیشتر شود، یعنی فروشنده سود غیر متعارف از خریدار می‌گیرد.

نوری قزلجه ادامه داد: در چنین مواردی از چنین تخلفاتی جلوگیری خواهد شد و به همین دلیل است که گفته شده که بایستی قیمت فروش برنج درج شود.

نظارت سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی بر بازار برنج

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نظارت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار برنج، گفت: به طور مثال وقتی برنج کیلویی ۱۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود همه فروشندگان آن را کیلویی ۱۵۰ هزار تومان می‌فروشند، ولی وقتی رقابت و عرضه و تقاضا در بازار حاکم است، شاید فروشنده‌ای بخواهد برنج خود را کیلویی ۱۴۵ هزار تومان بفروشد، چرا ما مانع این کار شویم؟

نوری قزلجه ادامه داد: ولی اگر فروشنده‌ای قیمت برنج را بیشتر از قیمت‌های متعارف عرضه کند، از آن حتماً جلوگیری خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی ورود خواهند کرد.

وی افزود: قیمت متعارف را سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی مشخص می‌کنند و اگر کسی از آن بگذرد جریمه خواهد شد.

قیمت‌گذاری نمی‌کنیم تا قیمت برنج شکسته شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دلیل اینکه برنج را قیمت‌گذاری نمی‌کنیم، به این دلیل است که سعی می‌کنیم قیمت پایین‌تر بیاید، زیرا کالایی که قیمت‌گذاری می‌شود، پایین‌تر از آن قیمت، فروخته نخواهد شد، ولی ما می‌خواهیم عرضه و تقاضا و بازار رقابتی قیمت برنج را بشکند و پایین‌تر بیاورد.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: این مدل به این معنا نیست که هر کسی آزاد باشد برنج را به هر قیمتی که خواست، بفروشد، نه اینگونه نیست و حتماً اگر برنج گران‌تر از قیمت عرف باشد با فروشنده برخورد خواهد شد.

