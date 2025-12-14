معاون وزیر راه و شهرسازی:
آغاز علمیات ساخت راهآهن شلمچه-بصره از سال آینده/ توافق بر سر بدهی راهآهن ترکیه به رجا
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به زودی معاون مسافری راه آهن ترکیه وارد ایران خواهد شد که احتمالاً ظرف یک هفته آینده میزبان این هیات از راهآهن ترکیه خواهیم بود و در این دیدار مذاکرات فنی و مالی درباره قطار تهران - آنکارا انجام میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جبارعلی ذاکری در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات در اجرای پروژههای راهآهن شلمچه-بصره اظهار داشت: یکی از موضوعات این پروژه تکمیل خط در داخل کشور تا نقطه صفر مرزی بود که الحمدالله تا اربعین امسال دو خط یعنی دو خط ایستگاهی در ایستگاه شلمچه در نقطه صفر مرزی ساخته و بهرهبرداری شد، اما تکمیل این خط در حال انجام است و انشاالله تا اربعین سال آتی که کل تعهدات تکمیل خطوط باری و مسافری را تکمیل میکنیم.
وی ادامه داد: وظیفه دوم در این پروژه مینروبی بود که حدود هفت ماه این اقدام انجام شد و کل ۱۴ کیلومتر از ۱۶ کیلومتر که تعهد دولتی ایران بود مینروبی شده و این زیرسازی تحویل شرکت پیمانکاری شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص پل این پروژه هم پیشرفت خوبی صورت گرفته و سه دهانه از پل ۷۰۰ متری احداث شده و دهانههای بعدی با روش سیمنت گذاری در حال پیگیریاست و هر روز یک سیگمنت در اهواز تولید و به این پروژه منتقل میشود. امیدوارم طبق برنامه تا خرداد ماه سال آینده بتوانیم احداث پل را تکمیل و تمام کنیم و در اختیار راه آهن عراق قرار بدهیم.
ذاکری تاکید کرد: قولی که از طرف دولت عراق داریم این است که اوایل سال آتی عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.
مدیر عامل شرکت راهآهن همچنین درباره پروژه راه آهن چابهار -زاهدان گفت: این پروژه جزو تعهدات شرکت ساخت است طبق اطلاعاتی که دارم انشالله ریل گذاری این پروژت تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
ذاکری همچنین درباره آخرین تصمیمات درباره راه اندازی قطار تهران-آنکارا اظهار داشت: تفاهمی با راه آهن ترکیه داریم مبنی بر اینکه اولاً مشکلاتی را که در حوزه دریاچه وان دارند را حل کنند، متاسفانه از اواسط امسال یکی از خطوط در حال تعمیر بوده و فعلاً در بحث جابه جایی بار با مشکل مواجه شدیم و طبیعتاً امکان جابهجایی مسافر هم وجود ندارد. البته بین شرکت رجا و راه آهن ترکیه اختلافات مالی وجود داشت و یکسری از تعهدات مالی شرکت رجا باقی مانده بود که در این باره تفاهم شد که در هشت نوبت پرداخت شود تا بتوانیم قطار مشترک را راه اندازی کنیم.
