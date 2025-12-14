آغاز شمارش معکوس برای تولید رسمی کشنده GX560 در سایپادیزل

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، هومن رجائی‌زاده، با بیان این مطلب اظهارداشت: در ادامه گسترش سبد محصولات و توسعه همکاری با شرکای خارجی که بر اساس استراتژی توسعه محصول انجام می‌شود، تولید GX560 به صورت رسمی در سایپا دیزل کلید می‌خورد.

وی افزود: کشنده GX560 با قدرت 560 اسب بخار و موتور 14 لیتری ۶ سیلندر CUMMINS، گشتاور 2650 نیوتن‌متر در دورهای 1100 تا 1300 را ارائه می‌دهد و در رده قدرتمندترین خودروهای تجاری کشور قرار دارد.

معاون مهندسی شرکت سایپادیزل همچنین گفت: این خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک ۱۲ سرعته جلو و ۴ سرعته عقب ساخت کمپانی ZF است و سیستم فرمان آن نیز از همین شرکت تامین شده است. محورهای GX560 نیز توسط بزرگ‌ترین محورساز جهان، کمپانی DANA، ساخته شده‌اند.

رجائی‌زاده درباره سازگاری کشنده با شرایط ایران افزود: با توجه به دانش فنی موجود در شرکت و همکاری مثبت با دانگ فنگ، توانستیم سیستم سوخت‌رسانی، فرآیند احتراق موتور و بسیاری بخش‌ها و سامانه‌های این کشنده را با سوخت موجود در کشور، آب و هوای ایران و تنظیمات جدید ECU متناسب‌سازی کنیم. به این ترتیب استهلاک این محصول نسبت به رقبای مشابه بسیار کمتر است.

وی تصریح کرد: دانگ فنگ شریک تجاری اصلی کمپانی ولوو در آسیا و چین است و به همین دلیل، با تجربه مشترک سایپادیزل و دانگ فنگ از استانداردهای تولیدی و مهندسی ولوو، خطوط تولید به سرعت برای ورود کشنده GX560 آماده شدند.

معاون مهندسی شرکت سایپادیزل افزود: با بهره‌گیری از استانداردهای کیفیت و مونتاژ ولوو، کشنده GX560 به‌زودی به صورت رسمی وارد خطوط مونتاژ سایپادیزل خواهد شد.

