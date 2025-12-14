۲۰ دستاورد درخشان بانک صادرات ایران در شش ماه اول ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این موفقیت‌ها عمدتاً نتیجه اصلاحات ساختاری در سه حوزه کلیدی مالی، سازمانی و فناوری اطلاعات طی نزدیک به دو سال گذشته است و تصویری روشن و رو به جلو از روند ارتقای جایگاه بانک و افزایش سهم آن از بازار ارائه می‌دهد. از جمله مهم‌ترین محورهای موفقیت بانک، افزایش سرمایه از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان است که افق رسیدن به ۹۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری را برای تبدیل شدن به بانک جامع دنبال می‌کند.

در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، بانک صادرات ایران موفق به کسب رتبه سوم نظام بانکی از نظر مانده سپرده‌های مشتریان و سهم ۱۰ درصدی از نقدینگی کشور شد. این بانک همچنین رتبه سوم در سهم کل مبلغ تراکنش شبکه پرداخت و رتبه چهارم در تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت اینترنتی را به دست آورد. در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، بانک صادرات ایران رتبه دوم را از نظر دارایی‌ها کسب کرد.

صدور بیش از ۹ میلیون برگ چکنو (اولین چک الکترونیک دیجیتال شبکه بانکی)، صدور اولین برات الکترونیک برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی و فروش سهام شرکت‌های با فعالیت‌های غیر بانکی به میزان ۱۰ همت در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، از دیگر دستاوردهای مهم بانک صادرات ایران در این مدت بوده است.

بانک صادرات ایران همچنین تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و مولدسازی به منظور فروش اموال مازاد، بهره‌برداری بهینه از سامانه نئوبانک و پلتفرم بانکداری دیجیتال با برند سپینو و ارائه گستره‌ای از خدمات پایه، غیر بانکی و فرابانکی به بیش از ۴ میلیون کاربر، بهبود پوشش نقدینگی و امکان تخصیص تسهیلات و اشتغالزایی، احیای مجدد واحدهای تولیدی تملک‌شده و حمایت از صنایع پیشران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در کارنامه خود دارد.

تمرکز جدی بانک بر پیاده‌سازی سیستم تأمین مالی از طریق واگذاری بدهی (فاکتورینگ) به‌عنوان اولین بانک کشور، ایجاد سایت موقت مقابله با بحران و تجهیز آن برای حفاظت و انتقال اطلاعات حساس، راه‌اندازی آزمایشگاه امنیت سایبری، پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بانکداری هوشمند با بیش از سه میلیون احراز هویت و پروژه‌های مشاور هوشمند بانکی، امداد هوشمند سپهر، نظارت هوشمند و مدیریت هوشمند نقدینگی، از دیگر دستاوردهای برجسته بانک در این مدت است.

بانک صادرات ایران همچنین بیش از ۲۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی پرداخت کرد، رتبه سوم در پرداخت وام ازدواج را به دست آورد، فروش املاک مازاد را افزایش داد و رشد ۱۶ درصدی دارایی‌های بانک را تجربه کرد. این مجموعه اقدامات، نشان‌دهنده روند مثبت و اثرگذار بانک صادرات ایران در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ است.

