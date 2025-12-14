افت صادرات نفت ونزوئلا پس از توقیف نفتکش ازسوی آمریکا
صادرات نفت ونزوئلا بر اساس منابع کشتیرانی و دادههای صنعتی پس از توقیف یک نفتکش از سوی آمریکا و اعمال دور تازه تحریمها علیه شرکتهای کشتیرانی، بهشدت کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طبق دادههای کشتیرانی و اسناد دریایی، صادرات نفت ونزوئلا از زمان توقیف یک نفتکش از سوی واشینگتن در اوایل هفته جاری و اعمال تحریمهای تازه علیه شرکتهای کشتیرانی و کشتیهای مرتبط با این تولیدکننده نفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آمریکای جنوبی، بهشدت کاهش یافته است.
با آماده شدن آمریکا برای توقیف کشتیهای بیشتر، تردد نفتکشها به داخل و خارج از آبهای ونزوئلا تقریباً متوقف شده است.
واشینگتن فشار سیاسی و اقتصادی بر نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا را افزایش داده است؛ مادورو برای تأمین مالی دولت خود به درآمدهای صادرات نفت متکی است.
واشینگتن عملیات نظامی گسترده در جنوب کارائیب را آغاز کرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در تلاش برای برکناری مادورو است.
توقیف نفتکش «اسکیپر» در روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آذر)، نخستین توقیف محموله یا کشتی ونزوئلایی از زمان اعمال تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی بهشمار میآید.
از آن زمان، دادهها نشان میدهد تنها نفتکشهایی که ازسوی شرکت آمریکایی شورون اجاره شدهاند، توانستهاند نفت خام ونزوئلا را به آبهای بینالمللی منتقل کنند.
شورون از دولت آمریکا مجوز دارد از طریق سرمایهگذاریهای مشترک با شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) فعالیت و نفت خود را به ایالات متحده صادر کند.
این شرکت آمریکایی تاکنون در ماه جاری دو محموله نفت خام سنگین ونزوئلا را به آمریکا صادر کرده است و دو محموله دیگر هم روز جمعه (۲۱ آذر) در حال بارگیری بودند. شورون اعلام کرد فعالیتهایش در ونزوئلا «بدون اختلال و با رعایت کامل قوانین» ادامه دارد.
دولت ونزوئلا توقیف محموله نفتی و نفتکش از سوی آمریکا را سرقت خوانده است.
طبق منابع، تهدید توقیف بیشتر شناورها سبب شده است نفتکشهایی که حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت و سوخت بارگیری کردهاند، در آبهای ونزوئلا متوقف شوند.
شماری از این نفتکشها تحت تحریمهای آمریکا علیه ایران یا روسیه قرار دارند.
به گفته منابع، ایالات متحده احتمالاً در اقدامهای بعدی کشتیهایی را هدف قرار خواهد داد که تحریم شدهاند یا نفت خام تحریمشده حمل میکنند.
ونزوئلا در ماه نوامبر حدود ۹۵۲ هزار بشکه در روز نفت خام و سوخت صادر کرد که سومین میانگین ماهانه بالای ثبت شده در سال جاری میلادی بهشمار میآید، حدود ۸۰ درصد این محمولهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به چین ارسال شده است، در حالی که صادرات به ایالات متحده به حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
دادهها نشان میدهد صادرات نفت این کشور عضو اوپک در روزهای نخست دسامبر پیش از توقیف، بهطور عادی جریان داشته است.
واشینگتن این هفته همچنین ۶ ابرنفتکش را که بهتازگی نفت ونزوئلا را بارگیری کرده بودند، به همراه شرکتهای کشتیرانی مرتبط تحریم کرد.
بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده، شرکت پدوسا و وزارت نفت ونزوئلا روز جمعه مدیران و کارکنان سرمایهگذاریهای مشترک را به کنفرانسی تلفنی به ریاست دلسی رودریگز، وزیر نفت ونزوئلا، از دفتر مرکزی کاراکاس فراخواندند.