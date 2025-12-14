ایران در توسعه تجدیدپذیرها مردود شده است/ ریسک بالای وابستگی ۹۰ درصد انرژی کشور به گاز
رئیس انجمن انرژی بادی کشور گفت: وقتی مسیر را اشتباه میرویم، حتی اگر سرعت را افزایش دهیم، به مقصد نخواهیم رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم اورعی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نمره قبولی نمیگیرد و عملا مردود شده است، از آمار تولید انرژی تجدیدپذیر انتقاد و اظهار داشت: آمار ارائهشده مبنی بر تولید ۳۲۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر، قابل تأمل است.
وی گفت: ظرفیت واقعی تولید حدود یکچهارم ظرفیت منصوبه است و این از راندمان نیروگاههای خورشیدی و ظرفیت تولید واقعی آن نشأت میگیرد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: یعنی اگر با فرض آنکه به هدف احداث و بهرهبرداری از ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده یا پایان سال ۱۴۰۵ برسیم، در واقع یکچهارم این ظرفیت به ظرفیت عملی تولید برق افزودهایم.
وی با بیان اینکه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ایران ظرفیت نصبشده را اعلام میکند، نه انرژی واقعی تولیدشده، تأکید کرد: آنچه در مصرف خانگی و شبکه برق اهمیت دارد، انرژی است نه ظرفیت اسمی.
رئیس انجمن انرژی بادی کشور با اشاره به ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری، مشکل اصلی را در ساختار مدیریتی دانست.
اورعی گفت: ساتبا و دولت به جای ایفای نقش سیاستگذار، در جایگاه مجری قرار گرفتهاند. وقتی مسیر را اشتباه میرویم، حتی اگر سرعت را افزایش دهیم، به مقصد نخواهیم رسید.
وی با انتقاد از نبود تنوع در سبد انرژی کشور، تصریح کرد: سبد انرژی ایران دچار عدم توازن و فقدان آیندهنگری است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: حدود ۱۴ درصد از ظرفیت منصوب نیروگاهی کشور برقآبی است، اما امسال تنها حدود ۴ درصد از آن مورد استفاده قرار گرفته که نشاندهنده یک برنامهریزی نادرست در سطح کلان است.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد سبد انرژی کشور وابسته به گاز است و این موضوع ریسک بالایی برای امنیت انرژی ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است، در حالی که سهم انرژیهای تجدیدپذیر همچنان ناچیز باقی مانده است.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: علتالعلل عدم توفیق کشور در توسعه تجدیدپذیرها تا امروز این بوده که همه چیز در دستان ناتوان دولت بوده است و تا زمانی که در روشها و دیدگاه خود بازنگری نکنیم، این مسیر محکوم به شکست است.
اورعی با بیان اینکه فرهنگ آیندهنگر نداریم و دو اشتباه بزرگ در سبد انژری کشور مرتکب شدهایم، گفت: اول آنکه ۱۴ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق را در نیروگاههای برق آبی قرار داده ایم که در تابستان سال جاری فقط ۴ درصد از تولید برق کشور را برق آبیها انجام دادند.
وی ادامه داد: ایراد دوم در گذاشتن همه تخممرغهایمان در نیروگاههای حرارتی است و نتیجه آن وابستگی ۹۰ درصدی تولید برق به گاز است و تازه فهمیدیم گاز نداریم و باید سبد انرژی را متنوع کنیم.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران خاطرنشان کرد: من نگران بروز اشتباه سوم هستم و آن این است که تمام تخممرغهایمان را در سبد نیروگاههای خورشیدی بگذاریم.
وی افزود: امروز در میانه دوران گذار انرژی هستیم و امروز توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است اما باید توجه داشته باشیم که توسعه صرفا نیروگاههای خورشیدی نمیتواند رفعکننده ناترازی برق ما باشد.
اورعی با بیان اینکه ناترازی برق چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات است، گفت: یکساله و دو ساله نمیتوان ناترازی برق را رفع کرد و اگر کسی از رفع ناترازی برق تا تابستان سال آینذده خبر میدهد، بدون شک درحال ارائه گزاره اشتباه به جامعه است.
وی ادامه داد: ناترازی برق را باید با سیاستگذاری درست، در یک بازه زمانی ۱۰ ساله مدیریت و کنترل کرد و نقشه راه درست، توسعه همزمان نیروگاههای خورشیدی و بادی است.
استاد دانشگاه شریف با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر سهمی سه درصدی از ظرفیت اسمی تولید برق کشور دارد اما میزان تولید عملی برق تجدیدپذیر سهمی یکدرصدی از تولید برق کشور دارد، گفت: در هفدهم ژوئن امسال، ۱۰۰ درصد تولید برق کشور پرتقال با انرژی تجدیدپذیر بود و دانمارک ۶۵درصد برق مصرفی خود را از نیروگاه های بادی تأمین میکند، اما رد ایرن تولید برق از محل نیروگاههای بادی و خورشیدی مجموعا یکدرصد است.
وی افزود: انتخاب دیگری جز توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در بخش انرژی کشور نداریم، اما باید مسیر را درست برویم.
اورعی تصریح کرد: مانع اصلی توسعه تجدیدپذیرها و مانع اصلی کندی در روند توسعه آنها، دولت است؛ هر وقت دولت کاری را انجام دهد، آنکار خراب میشود، طولانی میشود و بیکیفیت اجرا میشود؛ اما وقتی از توان بخش خصوصی و مردم استفاده شود، آن کار به سرانجام میرسد.
وی ادامه داد: عدم تخصیص ارز و ندادن پول توسط بانک مرکزی بدون شک یکی از موانع توسعه تجدیدپذیرهاست و عامل کندی روند اجرای پروژههاست اما اینکه بگوییم در کشور پول نیست، استدلال درستی نیست، در کشور پول هست اما باید تخصیص آن با اولویت درست انجام شود.
این استاد دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: وقتی برای پیش ثبتنام خرید چند هزار خودرو، ۴.۵ میلیون نفر پول واریز میکنند، یعنی پول در کشور هست، اما تزریق این پول به توسعه تجدیدپذیرها در اولویت دولت و مردم نیست؛ ما باید توسعه تجدیدپذیرها را در اولویت قرار دهیم.
وی افزود: علتالعلل عدم توفیق کشور در توسعه تجدیدپذیرها تا امروز این بوده که همه چیز در دستان ناتوان دولت بوده است و تا زمانی که در روشها و دیدگاه خود بازنگری نکنیم، این مسیر محکوم به شکست است.
اورعی اذعان داشت: در شرایطی که وزارت نفت ما دنبال بخاری سازی و جایگزینی بخاری و وزارت نیرو دنبال کولرسازی و جایگزینی آن است، مشکلات انرژی حل نمیشود؛ باید اینکارها به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت نفت و نیرو، تمرکز خود را بر سیاستگذاری آینده محور بگذارند.
وی ادامه داد: وقتی ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر ۳۲۰۰ مگاوات و میزان مجوز کاغذی که دست سرمایهگذاران است ۹۵ هزار مگاوات است، یعنی یک جای کار میلنگد و توسعه کند پیش میرود و ارزش آن ۹۵ هزار مگاوات مجوز بهاجرا نرسیده، کمتر از کاغذی است که برای نوشتن آن صرف شده است.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران با بیان اینکه باید تمرکزمان را بر توسعه درست نیروگاههای تجدیدپذیر بگذاریم، گفت: مدل درست توسعه، انرگیهای تجدیدپذیر بهعلاوه ذخیرهسازی به علاوه شبکه هوشمند است.
وی افزود: متأسفانه تفکر مدیران بخش برق، اغلب بر روش سنتی کهتوسعه نیروگاههای فسیلی بدون ذخیرهسازی است عادت کرده و برای این تغییر رویکرد و نگاه، باید کار کنیم.
اورعی با بیان اینکه مشکل نیروگاههای خورشیدی عدم تطابق تولید با زمان تقاضاست، گفت: خورشیدی در بهترین حالت می تواند پیک ظهر را پوشش دهد، اما برای پیک دوم که غروب به بعد است باید از نیروگاههای بادی استفاده کنیم؛ این مدل ترکیبی از توسعه بادی و توسعه خورشیدی، جوابگوی تقاضاست.
وی ادامه داد: در بخش ذخیرهسازی عملا کاری نکردهایم و با تکنولوژی امروز، ذخیرهسازی با استفاده از باطریها بسیار گران است؛ اما در یکدهه آینده یک تحول عظیم تکنولوژی در بخش ذخیرهسازی برق در جهان صورت خواهد گرفت که هزینه آن را کاهش میدهد.