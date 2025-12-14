پیشبینی بارشهای گسترده در کشور
در هفته جاری وقوع بارشها در اغلب مناطق کشور مورد انتظار است و در برخی حوضههای آبریز و استانها، مقادیر تجمعی بارش به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر خواهد رسید.
به گزارش ایلنا از موسسه تحقیقات آب، بر اساس پیشبینیهای انجامشده برای هفته جاری، وقوع بارشها در سطح کشور مورد انتظار بوده و در برخی مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر پیشبینی میشود.
در این مدت، از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضههای خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۵۲.۱ میلیمتر و بیشینه ۲۴۳.۴ میلیمتر و همچنین حوضه فلات مرکزی با مقدار میانگین بارش ۲۵.۴ میلیمتر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلیمتر، بیشترین مقادیر بارش را به خود اختصاص خواهند داد.
همچنین حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴.۲ میلیمتر و بیشینه بارش نقطهای ۳۴.۲ میلیمتر، کمبارانترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیشبینی میشود.
از میان حوضههای درجه دو کشور، حوضههای مند، کاریان و خنج با مقدار میانگین بارش ۱۶۷.۴ میلیمتر و بیشینه بارش ۲۴۳.۴ میلیمتر و نیز حوضه طشک، بختگان و مهارلو با متوسط بارش ۹۵.۴ میلیمتر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلیمتر، پربارانترین حوضههای درجه دو کشور خواهند بود.
در مقیاس استانی نیز استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران با ثبت بارش تجمعی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر، در زمره پربارشترین استانهای کشور در هفته جاری قرار میگیرند.