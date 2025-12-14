خبرگزاری کار ایران
وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

حمایت از برنامه‌های ملی فضایی در دستور کار

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت این وزارت را حمایت از برنامه‌های ملی فضایی، ارتقای بهره‌وری، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و توجه به سرمایه انسانی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در چهاردهمین جلسه هیأت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، احیای جلسات هیأت امنا پس از چند سال وقفه را نشانه‌ای از بازگشت انسجام مدیریتی پژوهشگاه دانست و اولویت دوره جدید را حمایت از برنامه‌های ملی فضایی، ارتقای بهره‌وری، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و توجه به سرمایه انسانی عنوان کرد.

چهاردهمین جلسه هیأت امنای پژوهشگاه فضایی ایران با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس هیأت امنا)؛ وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه؛ نمایندگان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ و اعضای حقیقی هیأت امنا برگزار شد. این جلسه پس از چند سال وقفه و با هدف بازیابی انسجام در فرآیندهای سیاست‌گذاری پژوهشگاه تشکیل شد.

در آغاز جلسه، وحید یزدانیان گزارشی از عملکرد پژوهشگاه ارائه کرد و در این گزارش تأکید شد: پژوهشگاه در دوره جدید مدیریتی با رویکرد برنامه‌محور و مبتنی بر انضباط مالی فعالیت کرده و در مسیر اجرای پروژه‌های ملی، توسعه فعالیت‌های فضاپایه، تجاری‌سازی فناوری‌های فضایی و گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گام برداشته است.

در ادامه گزارش، وضعیت منابع انسانی، روند اعتبارات، ساختار سازمانی، زیرساخت‌های تخصصی و چالش‌های موجود نیز تشریح شد.

در بخش دوم جلسه، موضوعات کلان پژوهشگاه در قالب سیاست‌گذاری عالی مورد بررسی قرار گرفت. اعضا بر ضرورت روزآمدسازی ساختار سازمانی، بهبود نظام برنامه‌ریزی، ارتقای شفافیت مالی، ساماندهی دارایی‌ها، تقویت سیاست‌های منابع انسانی و ایجاد پیوست‌های نظارتی و حسابرسی تأکید کردند.

همچنین خاطرنشان شد: پژوهشگاه با رویکردی مبتنی بر اصلاح، هم‌افزایی و کارآمدسازی فرآیندها مسیر تحول را در پیش گرفته و استمرار جلسات هیأت امنا برای تقویت این روند ضروری است.

اعضا بر اتخاذ تصمیم‌هایی تأکید کردند که منجر به ثبات مدیریتی، پیش‌بینی‌پذیری برنامه‌ها، هم‌سویی با اسناد بالادستی و حمایت مؤثر از پروژه‌های ملی فضایی شود. ضرورت تقویت بسترهای رشد علمی، پژوهشی و فناورانه نیز مورد توجه قرار گرفت.

در پایان نشست، سید ستار هاشمی ضمن قدردانی از اقدامات پژوهشگاه تأکید کرد: حمایت از برنامه‌های ملی فضایی، ارتقای بهره‌وری، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و توجه به سرمایه انسانی باید در صدر اولویت‌های دوره جدید پژوهشگاه قرار گیرد.

