وزیر راه و شهرسازی:

خبرهای خوبی از حمل و نقل در راه است

وزیر راه و شهرسازی گفت: شکل‌گیری صندوق حمل و نقل را به صورت جدی دنبال می کنیم و تلاش برای اتمام طرح جامع حمل و نقل داریم تا این مهم انجام بگیرد و اخبار خوبی طی ماه های آینده در بخش حمل و نقل اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل ضمن تبریک هفته حمل و نقل به تمام زنجیره این صنف، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی‌ فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در تمام صنایع حمل و نقل است. 

وی با بیان اینکه نیازهای کشور را می‌توان با توانمندی‌های که در داخل داریم، پاسخ دهیم، ادامه داد: توسعه همکاری‌های ملی و بین المللی را برپایه جذب سرمایه دنبال می‌کنیم و بر این باور هستیم دیپلماسی اقتصادی یکی از پایه‌های اصلی،  گفتمان در ترانزیت است و در این حوزه نوع ارتباط ایران با کشورهای همسایه و منطقه بسیار اثرگذار است. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقشه راه کلان این وزارتخانه گفت: در برنامه هفتم اعدادی به لحاظ کمی ماموریت‌هایی را تکلیف کرده است و براساس این اعداد ارزیابی‌های بعدی انجام می‌شود. 

صادق با بیان اینکه تسهیل گری برای دیپلماسی با ظرفیت حمل و نقل مهمترین ماموریت ما در وزارت راه و شهرسازی است که این موضوع را با حضور بخش خصوصی در نمایشگاه امروز پیگیری می‌کنیم، افزود: این تسهیلگری در ترانزیت چند محور و ماموریت اصلی دارد و باید بهترین نحو باید پیگیری شود که یکی از ماموریت های اصلی تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدور هاست. در تکمیل کریدور شمال-جنوب به دنبال تکمیل مسیر ریلی رشت-آستارا هستیم و در کریدورهای شرق به غرب راه آهن شلمچه بصره را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به روابط بین‌الملل در ارتقای ترانزیت گفت: در پیمان‌های بین المللی شانگهای، بریکس و اوراسیا ظرفیت‌هایی در این امر وجود دارد و در تمام دیدارها تاکید بر این دیپلماسی فعال حمل و نقل داریم. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل سند گذر و جذب سرمایه بخش خصوصی، تاکید کرد: عدم دخالت  دولت و تسهیل‌گری بخش خصوصی است و تسهیل را در بخش حمل و نقل پیگیری می کنیم و به گفته رییس جمهور مرز باید محل عبور باشد و نه توقف و با راه‌اندازی پنجره واحد گمرکی،  قدم بلندی در کوتاه کردن رفت و آمدی در مرزها انجام شده که بسیار در مقوله ترانزیت اثرگذار است.

وی افزود: شکل‌گیری صندوق حمل و نقل را به صورت جدی دنبال می کنیم و تلاش برای اتمام طرح جامع حمل و نقل داریم  تا این مهم انجام بگیرد و اخبار خوبی طی ماه های آینده در بخش حمل و نقل  اعلام می‌کنیم.

 

