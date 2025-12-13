معاون وزیر جهاد کشاورزی:
نهادههای دامی با قیمت مصوب در بازارگاه عرضه میشود/ جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه نهادههای دامی با قیمت مصوب در سامانه بازارگاه، گفت: جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان در سامانه عرضه میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز عصر (شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در جریان بازدید از روند ترخیص نهادههای دامی از بندر امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران، گفت: خوشبختانه با پیشبینیهایی که شده و با ثبت سفارشی که از قبل انجام شد، مازاد بر سقف ثبت سفارش، نهادههای دامی در این بندر و بنادر دیگر وارد شده و هم در اسکله در حال تخلیه و هم در انبارها موجود است و بارگیری هم به مقصد واحدهای تولیدی در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی داریم که ۷۰ درصد از آن، نهادههای دامی است و این نویدبخش تامین آن برای تولیدکنندگان است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان و بهویژه تولیدکنندگان بخش طیور بابت کنجاله سویا و ذرت، گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده و تامینی که صورت گرفته، این نگرانی برطرف شده و تولیدکنندگان میتوانند با طیب خاطر تولیدات خود را تداوم بدهند و خوشبختانه هم تداوم دادند.
فتحی با بیان اینکه با وجود تمامی سختیهایی که وجود داشته، جوجهریزی در وضعیت مناسبی بوده است، گفت: این به این معناست که تولیدکنندگان ما با تمام قوا در میدان هستند.
به گفته وی، برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه هم ما موردی را داشتیم که مصوب هیات وزیران بود که تحت کلید شرکت پشتیبانی دام نهادههای دامی توزیع شود که این تحت کلید هم تعریف شده و هم قراردادهای آن با واردکنندگان منعقد شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خوشبختانه آنچه مربوط به تحت تحویل بوده، امروز نهایی و حمل شد، گفت: آنچه مربوط به تحت کلید بود خود واردکنندگان عمل میکنند منتها تحت نظارت کامل شرکت پشتیبانی دام و معاونت بازرگانی و حوزه بازرسی وزارتخونه دارد.
به گفته فتحی، هیچ مشکلی در عرضه نهادهها و توزیع نهادههای دامی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ۳، ۴ روزی است که با ورود سران قوا به موضوع و تامین ارزی که صورت گرفت و ثبت سفارشهایی قبلاً انجام شده بود، آن مواردی که مربوط به نهادههای دامی بوده، برطرف شده است.
وی با بیان اینکه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی هر کدام به اندازه سهم از بازار خودشان تلاش کرده و نهاده دامی وارد میکنند، خاطرنشان کرد: قیمت مصوب نهادههای دامی تغییری نکرده و برای نهادههای مختلف، متفاوت است، بدین ترتیب جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان در بازارگاه عرضه میشود.