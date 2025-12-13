خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نهاده‌های دامی با قیمت مصوب در بازارگاه عرضه می‌شود/ جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان

نهاده‌های دامی با قیمت مصوب در بازارگاه عرضه می‌شود/ جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان
کد خبر : 1727099
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه نهاده‌های دامی با قیمت مصوب در سامانه بازارگاه، گفت: جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان در سامانه عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز عصر (شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در جریان بازدید از روند ترخیص نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران، گفت: خوشبختانه با پیش‌بینی‌هایی که شده و با ثبت سفارشی که از قبل انجام شد، مازاد بر سقف ثبت سفارش، نهاده‌های دامی در این بندر و بنادر دیگر وارد شده و هم در اسکله در حال تخلیه و هم در انبارها موجود است و بارگیری هم به مقصد واحدهای تولیدی در حال انجام است. 

وی افزود: بر اساس آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی داریم که ۷۰ درصد از آن، نهاده‌های دامی است و این نویدبخش تامین آن برای تولیدکنندگان است. 

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان و به‌ویژه تولیدکنندگان بخش طیور بابت کنجاله سویا و ذرت، گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده و تامینی که صورت گرفته، این نگرانی برطرف شده و تولیدکنندگان می‌توانند با طیب خاطر تولیدات خود را تداوم بدهند و خوشبختانه هم تداوم دادند. 

فتحی با بیان اینکه با وجود تمامی سختی‌هایی که وجود داشته، جوجه‌ریزی در وضعیت مناسبی بوده است، گفت: این به این معناست که تولیدکنندگان ما با تمام قوا در میدان هستند.

به گفته وی، برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه هم ما موردی را داشتیم که مصوب هیات وزیران بود که تحت کلید شرکت پشتیبانی دام نهاده‌های دامی توزیع شود که این تحت کلید هم تعریف شده و هم قراردادهای آن با واردکنندگان منعقد شده است. 

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خوشبختانه آنچه مربوط به تحت تحویل بوده، امروز نهایی و حمل شد، گفت: آنچه مربوط به تحت کلید بود خود واردکنندگان عمل می‌کنند منتها تحت نظارت کامل شرکت پشتیبانی دام و معاونت بازرگانی و حوزه بازرسی وزارتخونه دارد. 

به گفته فتحی، هیچ مشکلی در عرضه نهاده‌ها و توزیع نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ۳، ۴ روزی است که با ورود سران قوا به موضوع و تامین ارزی که صورت گرفت و ثبت سفارش‌هایی قبلاً انجام شده بود، آن مواردی که مربوط به نهاده‌های دامی بوده، برطرف شده است. 

وی با بیان اینکه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی هر کدام به اندازه سهم از بازار خودشان  تلاش کرده و نهاده دامی وارد می‌کنند، خاطرنشان کرد: قیمت مصوب نهاده‌های دامی تغییری نکرده و برای نهاده‌های مختلف، متفاوت است، بدین ترتیب جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان در بازارگاه عرضه می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری