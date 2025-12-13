خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

۴ میلیون تن کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی موجود است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با رفع موانع ارزی و اداری، عملیات تخلیه و حمل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) سرعت گرفته و هم‌اکنون بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در این بندر موجود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلچه عصر امروز (شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در حاشیه بازدید از اسکله‌های تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی (ره) با اشاره به شتاب گرفتن روند تخلیه نهاده‌های دامی، گفت: بندر امام خمینی محل ورود بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی کشور است و فعالیت‌ها در آن با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

ترخیص نهاده‌های دامی سرعت گرفت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و فرآیندهای اداری در ترخیص نهاده‌های دامی، گفت: با دستورات گره‌گشای رؤسای قوا، هم در تأمین ارز و هم در صدور مجوزهای تخلیه و حمل، عملیات پهلوگیری و تخلیه کشتی‌ها و انتقال بار به نقاط مختلف کشور با سرعت قابل‌ توجهی در حال انجام است.

نوری قزلجه از وجود بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی و نزدیک به ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در انبارها و کشتی‌های در حال تخلیه در بندر امام خمینی خبر داد و افزود: این حجم نوید تولید پایدار و پررونق در صنعت دام و طیور کشور است و تولیدکنندگان بدون دغدغه نهاده مورد نیاز واحدهای خود را دریافت خواهند کرد.

توزیع نهاده‌های دامی با قیمت مصوب

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در سیستم توزیع نهاده‌های دامی، گفت: نهاده‌های دامی تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام و بر اساس قیمت‌های مصوب سامانه بازارگاه توزیع می‌شوند و هیچ‌کس حق دریافت حتی یک ریال بیشتر از قیمت مصوب را از دامداران و مرغداران ندارد.

نوری قزلجه در مورد برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار برنج و واریز یارانه به خانوارها گفت: این اقدامات به انضباط‌بخشی در هزینه تمام‌شده محصولات نهایی کمک کند.

استاندار خوزستان نیز با قدردانی از نظارت وزیر جهاد کشاورزی بر نحوه تخلیه کالاهای اساسی از کشتی‌ها و انبارها در بندر امام گفت: خوشبختانه سرعت این کار افزایش پیدا کرده و ما کمبودی در این زمینه نداریم.

سید محمدرضا موالی‌زاده ادامه داد: کار با یک روال پرشتابی در حال انجام است و به مردم اطمینان می‌دهیم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

گفتنی است، بندر امام خمینی (ره) با تخلیه و بارگیری بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور، به‌عنوان کانون غلات نقشی محوری در زنجیره تامین ایفا می‌کند.

