به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، فرشاد ابراهیم‌پور با تأکید بر نقش حیاتی بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، از حمایت قاطع مجلس برای افزایش سرمایه این بانک خبر داد و گفت: در دنیای امروز که جنگ، جنگ غذاست، هر کشوری که نتواند استقلال غذایی خود را حفظ کند، در بحران‌ها دچار تنش خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به این استقلال نیاز دارد.

نماینده ایذه و باغملک در مجلس با بیان اینکه امروز "جنگ غذا" به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل در جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: کشوری که در تأمین نیازهای اساسی مردم خود به خارج از مرزها وابسته باشد و به مزیت‌های نسبی داخلی خود توجه نکند، در کوران حوادث و بحران‌های بین‌المللی با چالش‌های جدی و افزایش قیمت‌های غیرقابل کنترل روبرو خواهد شد.

ابراهیم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی در شرایط تحریمی کنونی، به نوعی پشتوانه اصلی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی محسوب می‌شود و تقویت آن برای عبور از چالش‌های پیش رو ضروری است.

