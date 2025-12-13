معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:
سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار متوقف نشده/ معافیتها برگشت
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایهگذاری از سوی هندیها در بندر شهید بهشتی چابهار در حال انجام است و وقفهای در سرمایه گذاری ایجاد نشده، معافیتها هم به این بندر برگشته است.
وی ادامه داد: افراد اطلاعات درستی از وضعیت این بندر در اختیار ندارند و اطلاعات دقیقی از این بندر منتشر نشده و حتی برخی از مسئولان اطلاعات نادرست از این بندر در اختیار دارند. موضوع این است که گمان میکنند که کل منطقه و بندر چابهار در اختیار یک شرکت هندی قرار دارد که این تصویر و اطلاعات درستی نیست، بلکه تنها یک بخش از این بندر در اختیار اپراتور هندی قرار دارد. در سایر بخشهای دیگر بندر اشخاص حقیقی و حقوقی در حال سرمایهگذاری هستند.
وی ادامه داد: افراد اطلاعات درستی از وضعیت این بندر در اختیار ندارند و اطلاعات دقیقی از این بندر منتشر نشده و حتی برخی از مسئولان اطلاعات نادرست از این بندر در اختیار دارند. موضوع این است که گمان میکنند که کل منطقه و بندر چابهار در اختیار یک شرکت هندی قرار دارد که این تصویر و اطلاعات درستی نیست، بلکه تنها یک بخش از این بندر در اختیار اپراتور هندی قرار دارد. در سایر بخشهای دیگر بندر اشخاص حقیقی و حقوقی در حال سرمایهگذاری هستند.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: سرمایه گذاری در این بندر در حال انجام و تجهیزات در حال خرید و نصب است و معافیتها اعلام و تمدید شده و هندیها خودشان پیگیر این موضوعات هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین باید اعلام کنم که در بخش تخلیه و بارگیری هم رشد بسیار قابل توجهی را در این بندر شاهد هستیم و شبکه ریلی در داخل بندر در حال احداث است و با این اقدام با جدیت و با سرعت در حال انجام است.
وی افزود: پروژههای سرمایهگذاری متعدد و سیلوهای مختلف در این بندر در بخش های فله و کانتینری در حال انجام و ساخت و بندر بسیار فعال است.