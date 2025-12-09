با توسعه انرژی های تجدیدپذیر تا تابستان آینده معادل ۲ درصد مصرف گاز کشور کاهش می یابد

به گزارش ایلنا از ساتبا، امیر دودابی نژاد اظهار کرد: با تحقق ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی تجدیدپذیر تا پایان تابستان سال آینده، معادل ۲ درصد از کل مصرف گاز کشور کاهش خواهد یافت و همچنین حدود ۷ درصد از مجموع سوخت مصرفی برای تولید برق شامل گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا می‌کند که این کاهش، با وجود ابعاد بزرگ مصرف، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و تحقق آن نیازمند اقدامات دشوار و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر رشد عددی، تأثیرات مهمی در مصرف عمومی و بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی خواهد داشت، عنوان کرد: هر واحد انرژی تجدیدپذیر که به ظرفیت کشور افزوده می‌شود، از مصرف گاز، آب و انتشار دی‌اکسیدکربن به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌کند؛ به ازای هر ۱۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر، حدود ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. کل مصرف گاز کشور حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است و مصرف گاز یا سوخت معادل برای تولید برق نیز بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد می‌شود.

دودابی نژاد خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند در زمان پیک مصرف تابستان بخشی از کمبود تولید برق را جبران کنند؛ همچنین در زمستان، تولید برق از منابع تجدیدپذیر موجب کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها می‌شود و به این ترتیب ناترازی گاز در این فصل نیز کاهش خواهد یافت؛ به این ترتیب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند همزمان به کاهش محدودیت تولید برق در تابستان و بهبود وضعیت تأمین گاز در زمستان کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در کشور، بخشی از ناترازی انرژی در حال جبران است، ادامه داد: این مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده که همه مردم بتوانند از برکات و مزایای آن بهره‌مند شوند. در این روند، نقش اصلی بر عهده مردم است؛ چرا که سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی خود شهروندان انجام می‌شود؛ به این ترتیب، فعالیت اقتصادی جدیدی در کشور شکل گرفته که برخلاف بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه انرژی، ظرفیت مشارکت مردمی در آن به‌صورت گسترده فراهم است.

معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا، مزایای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را برشمرد و تصریح کرد: فعالیت‌های حوزه انرژی در حالت معمول، سرمایه‌بر و در قالب اَبَرپروژه‌ها اجرا می‌شوند؛ مانند نیروگاه‌های حرارتی یا پالایشگاه‌ها که عموم مردم امکان مشارکت مستقیم در آنها را ندارند. اما پروژه‌های تجدیدپذیر از مقیاس خانگی تا پروژه‌های بزرگ، امکان مشارکت همگانی را ایجاد کرده‌اند؛ یک خانوار عادی می‌تواند روی سقف خانه، حیاط یا زمین کشاورزی خود مولد خورشیدی نصب کند و در این عرصه سهیم شود؛ همان‌طور که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز می‌توانند این بخش را به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه کنند.

دودابی نژاد با اشاره به اینکه اکنون حدود ۹۰۰ کارگاه فعال تولید تجهیزات انرژی تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند، بیان کرد: این رقم نشان‌دهنده مقیاس قابل توجه این صنعت در کشور است؛ ظرفیت منصوبه انواع انرژی‌های تجدیدپذیر امروز به ۳۱۰۰ مگاوات رسیده است؛ در ابتدای مهر سال گذشته حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده و این رقم در پایان سال گذشته به ۱۷۰۰ مگاوات رسید. اکنون این رقم به ۳۱۰۰ مگاوات افزایش یافته و نشان می‌دهد که از مهر پارسال تا مهر امسال ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر تقریباً دو برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این روند رشد با سرعتی ادامه دارد که تقریباً هر دو هفته، معادل ظرفیت یک‌ساله سال‌های گذشته وارد مدار تولید می‌شود؛ براساس برنامه‌ریزی‌ها، ظرفیت تجدیدپذیرها تا پایان امسال به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید و به لطف برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا ابتدای تابستان سال آینده به ۷۰۰۰ مگاوات و تا پایان تابستان به ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید. مقایسه ظرفیت ۱۷۰۰ مگاواتی پایان سال گذشته با هدف ۵ هزار مگاواتی پایان امسال، بیانگر افزایش سه‌برابری و رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت است. این رشد شتابان نتیجه برنامه‌ها، تصمیمات و تمهیدات جدید دولت، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر است که موجب شده سرمایه‌گذارانی که سال‌ها منتظر تأمین مالی بودند، بتوانند پروژه‌ها را با سرعت آغاز و تکمیل کنند.

انتهای پیام/