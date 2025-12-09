نوآوری دیگر یک انتخاب نیست؛ شرط بقای صنعت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین افشین در مراسم اختتامیه همایش پتروفن ۱۴۰۴ با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در حال فهمیدن یک دگرگونی بزرگ و یک تغییر پارادایم است، اظهار داشت: قدرت آینده نه در حجم مخازن یا برج‌های تقطیر، بلکه در عمق داده‌ها و جسارت نوآوری شکل می‌گیرد.

وی به رشد دو دهه گذشته علم و فناوری در کشور اشاره کرد و افزود: اکنون کشور وارد مرحله‌ای شده است که در آن علم تنها برای مقاله نیست، بلکه برای خلق ارزش و ارزش اقتصادی اهمیت دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری ادامه داد: در این مرحله، شعارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان تبدیل به کارخانه‌های هوشمند، فرآیندهای بهینه، ریسک‌های پیش‌بینی‌شده و زنجیره‌های قدرتمند و نوآور می‌شوند.

وی گفت: هلدینگ خلیج فارس باید تصمیم بگیرد دیگر تنها تولیدکننده نباشد، بلکه محرک توسعه فناوری کشور و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش و کاهش‌دهنده خام‌فروشی و سازنده ارزش افزوده باشد.

افشین گفت: در جهان امروز، در همه صنایع بزرگ دنیا، واحدهای توسعه تنها بخش جانبی نیستند، بلکه اتاق فکر صنعت‌اند.

وی با اشاره به نقش معاونت علمی رئیس‌جمهوری تصربح کرد: این مجموعه در کنار صنعت نه به‌عنوان ناظر، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی حضور دارد؛ همکاری‌هایی همچون مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌های راهبردی، شکل‌دهی به زیرساخت‌های ملی نوآوری و تسهیل تجاری‌سازی با هدف همسو شدن مسیر علم و صنعت.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با یادآوری تشکیل یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه صنعتی از سوی هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: این صندوق با سرمایه اولیه محدود آغاز شد و اکنون مسیر ۵ همتی شدن را طی می‌کند.

افشین با اشاره به ورود صنعت پتروشیمی جهان به عصر جدیدی که هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و فناوری‌های سبز در آن ضرورت است، گفت: آینده باهوش است و برنده کسی است که پیش از آینده باهوش شدن را آغاز کند.

وی با تأکید بر اینکه صنعتی که هوشمند نشود، دیر یا زود به مصرف‌کننده تبدیل می‌شود، گفت: صنعتی که مسیر اقتصاد چرخشی را نرود، سهم بازار آینده را از دست می‌دهد و صنعتی که به فناوری‌های سبز روی نیاورد با دیوارهای قانونی و محیط‌زیستی جهانی مواجه می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با بیان اینکه پیام اصلی پتروفن امسال این است که نوآوری دیگر انتخاب نیست؛ بقای صنعتی است و صنعت بدون نوآوری نیز نمی‌تواند ادامه یابد، افزود: در صنعتی که با داده کار می‌کند، برنده کسی است که زودتر می‌فهمد.

افشین گفت: آینده صنعت ایران در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که هلدینگ‌های بزرگ، زیست‌بوم نوآوری، سرمایه‌گذاری جسورانه، تحقیق و توسعه، فناوری‌های آینده‌ساز و هوش مصنوعی در یک میدان جمع می‌شوند.

