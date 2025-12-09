نوآوری دیگر یک انتخاب نیست؛ شرط بقای صنعت است
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقای صنعت است و صنعتی که از نوآوری دور بماند استمرار نخواهد داشت، گفت: در صنعتی که مبتنی بر داده فعالیت میکند، برنده کسی است که زودتر و دقیقتر فهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین افشین در مراسم اختتامیه همایش پتروفن ۱۴۰۴ با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در حال فهمیدن یک دگرگونی بزرگ و یک تغییر پارادایم است، اظهار داشت: قدرت آینده نه در حجم مخازن یا برجهای تقطیر، بلکه در عمق دادهها و جسارت نوآوری شکل میگیرد.
وی به رشد دو دهه گذشته علم و فناوری در کشور اشاره کرد و افزود: اکنون کشور وارد مرحلهای شده است که در آن علم تنها برای مقاله نیست، بلکه برای خلق ارزش و ارزش اقتصادی اهمیت دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری ادامه داد: در این مرحله، شعارهای قانون جهش تولید دانشبنیان تبدیل به کارخانههای هوشمند، فرآیندهای بهینه، ریسکهای پیشبینیشده و زنجیرههای قدرتمند و نوآور میشوند.
وی گفت: هلدینگ خلیج فارس باید تصمیم بگیرد دیگر تنها تولیدکننده نباشد، بلکه محرک توسعه فناوری کشور و تکمیلکننده زنجیره ارزش و کاهشدهنده خامفروشی و سازنده ارزش افزوده باشد.
افشین گفت: در جهان امروز، در همه صنایع بزرگ دنیا، واحدهای توسعه تنها بخش جانبی نیستند، بلکه اتاق فکر صنعتاند.
وی با اشاره به نقش معاونت علمی رئیسجمهوری تصربح کرد: این مجموعه در کنار صنعت نه بهعنوان ناظر، بلکه بهعنوان شریک راهبردی حضور دارد؛ همکاریهایی همچون مدلهای مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایهگذاری مشترک در فناوریهای راهبردی، شکلدهی به زیرساختهای ملی نوآوری و تسهیل تجاریسازی با هدف همسو شدن مسیر علم و صنعت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری با یادآوری تشکیل یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه صنعتی از سوی هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: این صندوق با سرمایه اولیه محدود آغاز شد و اکنون مسیر ۵ همتی شدن را طی میکند.
افشین با اشاره به ورود صنعت پتروشیمی جهان به عصر جدیدی که هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و فناوریهای سبز در آن ضرورت است، گفت: آینده باهوش است و برنده کسی است که پیش از آینده باهوش شدن را آغاز کند.
وی با تأکید بر اینکه صنعتی که هوشمند نشود، دیر یا زود به مصرفکننده تبدیل میشود، گفت: صنعتی که مسیر اقتصاد چرخشی را نرود، سهم بازار آینده را از دست میدهد و صنعتی که به فناوریهای سبز روی نیاورد با دیوارهای قانونی و محیطزیستی جهانی مواجه میشود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری با بیان اینکه پیام اصلی پتروفن امسال این است که نوآوری دیگر انتخاب نیست؛ بقای صنعتی است و صنعت بدون نوآوری نیز نمیتواند ادامه یابد، افزود: در صنعتی که با داده کار میکند، برنده کسی است که زودتر میفهمد.
افشین گفت: آینده صنعت ایران در نقطهای شکل میگیرد که هلدینگهای بزرگ، زیستبوم نوآوری، سرمایهگذاری جسورانه، تحقیق و توسعه، فناوریهای آیندهساز و هوش مصنوعی در یک میدان جمع میشوند.