ساخت هتل ولنجک متوقف و ممنوع شد/اجازه ساخت ١١ طبقه را دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست خبری امروز درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن در تهران اظهار داشت: تاکنون با همکاری سازمان مدیریت بحران شهردار ی تهران ، حدود ١٠ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است.

وی ادامه داد: به‌طور مشخص، بالغ بر ١٠ هزار و ۶٠٠ ساختمان بازدید شده و نتایج ارزیابی بیش از ٩ هزار و ١٠٠ ساختمان از این مجموعه استخراج شده و از این میزان ساختمان بازدید شده حدود ١٧ درصد از جمله ساختمان های ناایمن با خطر خیلی زیاد هستند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره ممنوعیت‌های ساخت و ساز در حرایم گسل گفت: احداث ساختمان‌های بلند مرتبه بر روی حرایم گسل ممنوع است و مرکز برای بسیاری از پروژه ها اساخت و سازها را ممنوع اعلام کرده است.

راهب در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این مصوبه ممنوعیت بلند مرتبه سازی بر مجاورت کسب مربوط سالهای ٩٨ و ٩٩ بوده چطور هتل ولنجک با ٣٠ طبقه مجوز ساخت دریافت کرده، گفت: احداث هتل ولنجک متوقف شده است و تنها می‌تواند هتل ١١ طبقه روی زمین بسازد.

وی افزود: این پروژه تاییدیه کمیسیون ماده ۵ شهرداری را دریافت کرده بود اما با همین دستورالعمل ممنوعیت ساخت در مجاورت گسل‌ها، ادامه ساخت و ساز این پروژه متوقف شد .

