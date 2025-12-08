خبرگزاری کار ایران
تأکید عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر افزایش سرمایه بانک کشاورزی

هاشمی: بانک کشاورزی خط مقدم تأمین مالی امنیت غذایی کشور است

کد خبر : 1724653
کد خبر : 1724653

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش حیاتی بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی بر ضرورت تقویت این بانک با هدف تسهیل و تقویت حمایت از زنجیره تولید مواد غذایی و در نتیجه پایداری سفره مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدعبدالکریم هاشمی، نماینده مردم بشاگرد، جاسک و میناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در زندگی مردم گفت: بانک کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پشتیبان این حوزه نقشی اساسی در تولید موادغذایی و تأمین مایحتاج ضروری خانواده‌ها دارد و به همین دلیل باید با تقویت این نهاد مالی تلاش شود تا خدمات بانکی و اعتباری به شکل آسان‌تری در دسترس مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تقویت بانک کشاورزی به معنای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و مواد غذایی است، تصریح کرد: هر میزان بهبود در توان تأمین مالی این بانک، به طور مستقیم به رونق تولید و ارتقای معیشت مردم منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دسترسی به منابع بانکی باید برای کشاورزان تسهیل شود، تصریح کرد: در بسیاری از مناطق کشور، کشاورزان تنها از طریق بانک کشاورزی می‌توانند تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی خود را دریافت کنند و این بانک با توجه به ماهیت تخصصی خود، شناخت دقیق‌تری نسبت به شرایط تولید در بخش کشاورزی دارد که همین امر باعث می‌شود فرآیند دریافت خدمات بانکی برای بهره‌برداران این حوزه ساده‌تر و سریع‌تر صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی برای حمایت از بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شده است و انتظار ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این است که بخش قابل توجهی از این میزان اعتبار، برای توسعه زنجیره تولید مواد غذایی و بخش کشاورزی تخصیص یابد.

هاشمی به گستردگی شبکه خدمت‌رسانی بانک کشاورزی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: این بانک در همه شهرها و بسیاری از روستاها شعبه دارد و به همین دلیل مردم می‌توانند بدون طی مسافت‌های طولانی و بدون متحمل شدن هزینه‌های اضافی، به خدمات بانکی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی نظام بانکی نسبت به فعالان بخش کشاورزی اظهار داشت: حمایت از بانک کشاورزی، حمایت از سفره مردم و امنیت غذایی کشور است و در شرایطی که کشاورزان با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالا و ریسک‌های محیطی مواجه‌اند، تقویت این بانک بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

